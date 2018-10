En norskiraners angivelige medvirkning til attentatplaner i Danmark kan få store politiske konsekvenser. Danmark har allerede tilbakekalt sin ambassadør til Iran for konsultasjoner og vil ta opp i EU om det er behov for ytterligere sanksjoner mot Iran.

– Fra dansk side ser vi gjerne sanksjoner, sier den danske statsministeren Lars Løkke Rasmussen ifølge Danmarks Radio.

Nyheten er allerede blitt tatt imot som en gave fra himmelen av USA. Europa har motarbeidet USAs planer om nye sanksjoner mot Iran, og USA synes å ville gripe denne muligheten til å få Europa på sin side.

«Vi gratulerer danske myndigheter med arrestasjonen av en attentatmann fra det iranske regimet», skriver den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo på Twitter.

«I nesten 40 år har Europa vært målet for Iran-støttede terrorangrep. Vi oppfordrer alle allierte og partnere til å konfrontere hele spekteret av Irans trussel mot fred og sikkerhet».

We congratulate the government of #Denmark on its arrest of an Iranian regime assassin. For nearly 40 years, Europe has been the target of #Iran-sponsored terrorist attacks. We call on our allies and partners to confront the full range of Iran’s threats to peace and security. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 30, 2018

Bare dager igjen før USA vil innføre nye sanksjoner mot Iran

Anklagene om at Iran planla å drepe en eksiliraner bosatt i Danmark, kommer på et svært ubeleilig tidspunkt for Iran.

USAs president Donald Trump trakk i mai USA ut av den atomavtalen som forgjengeren Barack Obama var med på å inngå med Iran i 2015. Innføringen av nye sanksjoner fra USA skal tre i kraft mandag neste uke, den 5. november.

USA har truet med å straffe alle som kjøper olje fra Iran. Likevel har det vært tegn til at amerikanerne ikke ville lykkes med å strupe all oljeeksport. Det skyldes først og fremst at Kina, India og Tyrkia vil fortsette å kjøpe olje fra Teheran, men også at EU har strittet imot de amerikanske sanksjonsplanene.

Derfor er det svært dårlig timing for presteregimet at Danmark nå sier de vil ha EU med på nye sanksjoner.

Iran hevder seg utsatt for et komplott

Iran hevder at anklagene om attentatplaner i Danmark er oppspinn.

– Dette er en fortsettelse av fienders komplott for å skade Irans forbindelser med Europa på et kritisk tidspunkt, sier det iranske utenriksdepartementets talsmann, Bahram Qasemi, ifølge det iranske nyhetsbyrået Tasnim.

– Spanet utenfor eksiliraners hus

Dansk politi hevder den attentatsiktede norskiraneren i perioden mellom den 25. og 27. september observerte og tok bilder utenfor huset til en eksiliraner som har fått politibeskyttelse siden våre 2018. Politiet mener den norske statsborgeren ville overlevere informasjonen til iranske myndigheter.

28. september stengte dansk politi flere av de største veiene i landet og stanset flere ferger i et forsøk på å forhindre et mulig angrep. Norskiraneren ble arrestert i Sverige 21. oktober og utlevert til Danmark.

Målet for de angivelige attentatplanene var leder for ASMLA, en gruppe som arbeider for løsrivelse fra Iran for den arabiskspråklige befolkningen i provinsen Khuzestan.

Lederen for ASMLA i Danmark og to andre personer tilknyttet gruppen, fikk politibeskyttelse etter at Ahmad Mola Nissi, mannen som opprettet ASMLA, ble drept i Nederland i november 2017.

Knyttet til blodig terrorangrep i Iran

Separatistbevegelsene i Khuzestan er blitt knyttet til et terrorangrep mot en militærparade i Ahvaz der 25 mennesker ble drept.

En talsmann for ASMLA sa i danske medier at de sympatiserer med angrepet, men organisasjonen nektet for å ha hatt noe med det å gjøre. Talsmannen sa at ASMLA «kun var en politiske del av bevegelsen Ahvaz National Resistance (ANR). ANR har tatt på seg skylden for angrepet. Det har også Den islamske staten (IS) gjort.

Iran innkalte ambassadørene til Danmark, Nederland og Storbritannia på teppet etter terrorangrepet i Ahvaz. De krevde at Danmark og Nederland utleverte «gjerningsmennene og deres medhjelpere».

Danmark sier de etterforsker om noen i Danmark har medvirket til terrorangrepet i Iran, men at det «uansett er uakseptabelt at en fremmed etterretningstjeneste planlegger et attentat mot en person i Danmark».