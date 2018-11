Fengslede journalister i Myanmar anker dom

De to journalistene er dømt til sju års fengsel. Deres forsvarere leverte mandag morgen inn anken i Yangon. I anken vises det til at det ikke foreligger bevis i saken og at journalistene ble fanget i en felle, melder Reuters.

Regjeringens talsmann Zaw Htay ønsket mandag ikke å kommentere anken.

Journalistene Wa Lone (32) og Kyaw Soe Oo (28) jobbet med å avdekke overgrep i delstaten Rakhine og drapene på den muslimske rohingyaminoriteten da de ble pågrepet i desember i fjor.

Journalistene ble i september kjent skyldig i besittelse av hemmeligstemplede dokumenter med statshemmeligheter. De har forklart at de ble lurt i en felle ettersom de fikk dokumentene av politiet rett før pågripelsen.

– Rettssaken er en parodi på rettferdighet, og jeg ber myndighetene i Myanmar løslate dem så snart som mulig, sa FNs menneskerettssjef Michelle Bachelet da dommen ble kjent.

Myanmars leder Aung San Suu Kyi sa uken etter dommen at journalistene hadde blitt dømt for å ha vært i besittelse av statshemmeligheter og at «de ikke ble fengslet fordi de var journalister».

EUs utenrikssjef Federica Mogherini fordømte fengslingen av journalistene, bare timer etter at Aung San Suu Kyi forsvarte dommen mot de to. Også USA og Storbritannia fordømte dommen.

Rettssaken ble sett som et forsøk på kneble pressen, og den strenge straffen utløste protester i mange land.