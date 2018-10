Prins Abdel Aziz bin Saud bin Nayaf la til at Saudi-Arabia respekterer folkeretten og internasjonale avtaler, ifølge det saudiarabiske nyhetsbyrået.

Khashoggi, som bodde i USA og skrev for Washington Post, forsvant etter at han oppsøkte det saudiarabiske generalkonsulatet i Istanbul for å hente noen papirer.

Han kom aldri ut igjen, og tyrkiske myndigheter sier de har bevis for at han ble torturert, drept og saget opp i flere biter mens han var inne i konsulatet, og mens hans forlovede ventet på ham utenfor.

Amerikansk etterretning hadde ifølge Washington Post fått nyss i at kronprins Mohammed bin Salman beordret en operasjon for å lokke Khashoggi ut av USA og pågripe ham. Khashoggi sto den saudiarabiske kongefamilien nær, men var blitt en uttalt kritiker av regimet.

– Vil samarbeide

Bin Nayafs avvisning av anklagene er den første uttalelsen en saudiarabisk minister kommer med om saken. Han hevdet også at han ser positivt på at Saudi-Arabia og Tyrkia kan samarbeide om å oppklare forsvinningen.

Fredag kom en delegasjon fra Saudi-Arabia til Tyrkia, angivelig for å bidra i etterforskningen i samarbeid med tyrkisk politi.

Saudi-Arabia har invitert tyrkisk politi til å besøke konsulatet for å sjekke, men besøket er ennå ikke blitt noe av fordi saudiaraberne ifølge tyrkerne kun vil tillate et overfladisk besøk.

Saken kan få alvorlige følger for Saudi-Arabias forhold til resten av verden på et tidspunkt da bin Salman forsøker å skape et bilde av seg selv som en reformator, trass i at han ikke ser ut til å tåle kritikk særlig godt.

CCTV/Hurriyet via AP/ NTB scanpix

Trekker seg fra konferanse

En rekke inviterte personer og bedrifter har de siste dagene trukket seg fra en høyprofilert investeringskonferanse i Riyadh denne måneden, som nå risikerer å bli en fiasko.

Verdensbankens president Jim Yong Kim har meldt avbud, og både CNN, Financial Times, Bloomberg og CNBC har trukket seg som mediesponsorer for konferansen, skriver avisen The Guardian fredag. Også New York Times har meldt avbud.

Bin Salman trenger store utenlandske investeringer for å realisere sitt hjertebarn «Visjon 2030», som skal gi oljelandet en rekke nye bein å stå på. Men nå revurderer flere av verdens fremste næringslivsledere sitt forhold til det autoritære regimet.

Den britiske milliardæren Richard Branson, som grunnla Virgin Group, innstilte fredag alle forretningsforbindelser med landet og trekker seg fra to turismeprosjekter.

Også Ubers toppsjef Dara Khosrowshahi sier han vurderer å avlyse reisen til Riyadh neste uke. Han er en av talerne på konferansen, i likhet med toppsjefen i JPMorgan Chase, Jamie Dimon, og USAs finansminister Steven Mnuchin.

Trump lover

USAs president Donald Trump lover at han skal snakke med bin Salman om Khashoggis forsvinning.

Han kaller det en «alvorlig situasjon» og lover at USA skal finne ut hva som skjedde med Khashoggi, som bodde i selvpålagt eksil i USA.

Men han har vegret seg for å vurdere en stans i USAs enorme våpensalg til Saudi-Arabia som en rekke senatorer krever. Han sier at det ville ramme USA, og at Saudi-Arabia da bare ville kjøpe våpen av andre.

Dype bånd

Trump har lange og dype bånd med Saudi-Arabia fra mange år tilbake. Saudi-Arabia har to ganger reddet ham fra konkurs, den ene gangen ved å kjøpe en yacht han hadde, for 20 millioner dollar, og fire år senere ved å kjøpe Plaza Hotel i New York.

I 2001 solgte Trump en hel etasje i et av byggene sine til Saudi-Arabia for 12 millioner dollar, og siden han ble president, har Saudi-Arabia brukt hundretusener av dollar på opphold i hotellene hans i Washington og New York.

Svigersønnen til Trump, Jared Kushner, har opparbeidet et nært forhold til den unge saudiarabiske kronprinsen, og de to snakker ofte med hverandre.

Ingen bevis

Det er foreløpig ikke lagt frem noen bevis for at Khashoggi er drept, men Saudi-Arabia har heller ikke lagt frem bevis for at han er i live. Landets myndigheter avviser anklagene og hevder at Khashoggi forlot konsulatet samme dag som han gikk inn.

Landet har imidlertid ikke kunnet legge frem overvåkingsbilder som viser dette, slik Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har krevd. I stedet er det blitt meldt at opptakene fra kameraene den aktuelle dagen er blitt fjernet.

Saken har satt Tyrkia i et vanskelig dilemma. Saken oppfattes som en sterk provokasjon, men Tyrkia har også økonomiske interesser å passe på og ønsker nødig å komme på kant med den mektige oljestaten.