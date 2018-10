Tyrkiske og saudiarabiske justistopper i møte om Khashoggi

Ingen detaljer er blitt gjort kjent fra møtet mellom den saudiarabiske Saud al-Mojeb og Tyrkias Irfan Fidan utover at møtet varte i én time og 15 minutter, melder Tyrkias statlige nyhetsbyrå Anadolu.

Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu sier til Anadolu at han er glad for at de to landene samarbeider på et såpass høyt nivå, men at de må unngå at etterforskningen trekker ut.

– Etterforskningen burde ferdigstilles så fort som mulig. De som gjennomførte det overlagte drapet ble arrestert i Saudi-Arabia, sier han.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har tidligere oppfordret Saudi-Arabia til å avsløre hvor Khashoggis lik befinner seg.

Saudi-Arabia på sin side har avvist Tyrkias krav om at de skyldige må straffeforfølges i Tyrkia.