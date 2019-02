Underhuset sa nei til Labours brexitplan

Et flertall på 323 mot 240 folkevalgte sa nei til Labour-planen da den kom opp til avstemning onsdag kveld.

Labours krav har vært at Storbritannia må gå inn for en tollunion med EU. Opposisjonspartiet har dessuten tatt til orde for tettere tilknytning til EUs indre marked enn statsminister Theresa May og hennes konservative regjering har lagt opp til.

May har på sin side avvist Labours krav, ettersom en tollunion vil gjøre det umulig for britene å føre en uavhengig handelspolitikk.

Folkeavstemning

Labours partileder Jeremy Corbyn kunngjorde etter nederlaget at han nå er klar til å gjøre alvor av planen om å gå inn for en ny folkeavstemning i stedet.

– Vi vil støtte en folkeavstemning for å forhindre en skadelig torybrexit eller en katastrofal utmelding uten avtale, uttalte Corbyn.

Men Labour vil også fortsette å presse på for sin egen brexitplan, eller for nyvalg, la han til.

Labours brexittalsmann Keir Starmer har forklart at kravet om en folkeavstemning først vil bli aktualisert hvis de eneste andre alternativene som gjenstår, er en utmelding basert på Mays plan, eller en utmelding uten avtale.

Sa nei til SNP

Labours alternative plan var det ene av i alt fire forslag om veien videre for brexit som kom opp til avstemning onsdag kveld.

Det skotske nasjonalistpartiet SNP la fram et forslag om å vedta at Storbritannia ikke under noen omstendighet skal forlate EU uten å ha en avtale om vilkårene for skilsmissen på plass. Men også dette forslaget ble stemt ned.

De folkevalgte ga derimot sin tilslutning til et forslag fra den konservative parlamentarikeren Alberto Costa.

Vil sikre borgerne

Vedtaket går ut på at statsminister Theresa May må ta initiativ til å inngå en separat avtale med EU om rettighetene til briter i EU-land og EU-borgere i Storbritannia, slik at disse rettighetene sikres uansett hvordan det går med forhandlingene om andre sider ved utmeldingen.

Brexitminister Stephen Barclay lover å skrive til EU i løpet av de nærmeste dagene for å følge opp.

– Vi deler målet om å beskytte borgernes rettigheter, forsikrer han.

Men at EU vil gå med på en slik separat avtale, er ingen selvfølge. EU har så langt insistert på vilkårene for skilsmissen må forhandles under ett, og at ingenting er avtalt før alt er avtalt.

Avstemning 12. mars

I den siste avstemningen onsdag kveld ga de folkevalgte sin tilslutning til at May må legge selve utmeldingsavtalen fram for en ny avstemning i Underhuset senest 12. mars.

Håpet er at EU og Storbritannia innen denne datoen skal klare å nå enighet om nye tillegg og garantier som gjør det mulig for flertallet å stille seg bak avtalen.

Men May har også åpnet for å be EU om en utsettelse av skilsmissen hvis avtalen blir stemt ned på nytt.

Et knusende flertall i Underhuset sa nei til avtalen da den ble lagt fram for avstemning for første gang i januar.