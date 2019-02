Over 150 døde etter å ha drukket giftig hjemmebrent i India

Ofrene var i hovedsak arbeidere ved teplantasjer i distriktene Golaghat og Jorhat. De hadde drukket alkohol som inneholdt metanol torsdag. Flere av dem ble syke og mistet bevisstheten. De ble sent til flere sykehus i nærheten. Dødstallet steg stadig, og søndag morgen var det oversteget 150 ofre, opplyser politi og helsevesen.

Delstatens helseminister Himanta Biswa Sharma sier rundt 200 personer fortsatt ligger på sykehus. Tilstanden er kritisk for noen av dem.

«Kraftig oppkast»

– Folk kom til sykehus med kraftig oppkast, ekstrem brystsmerte og pustevansker, sa Ratul Bordoloi på vegne av helsemyndighetene i distriktet Golaghat lørdag.

Eieren av et lokalt bryggeri og 13 andre er pågrepet, opplyser polititalsmann Mukesh Agarwal. Politiet jakter på flere som mistenkes for å ha befatning med saken.

– Ingen som har vært involvert i produksjon og distribusjon av forgiftet alkohol, skal slippe unna, sier Sharma.

Forgiftet

Dødstallet er nå så stort at det dreier seg om en av de dødeligste episodene noensinne som omhandler inntak av forgiftet alkohol i India.

Saken finner sted mindre enn to uker etter at rundt 100 mennesker døde etter å ha drukket giftig sprit i delstatene Uttar Pradesh og Uttarakhand i Nord-India.

Assam er Indias største tedyrkende delstat, med over 1.000 plantasjer som står for over 50 prosent av landets teproduksjon.