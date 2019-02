Australsk kardinal kjent skyldig i overgrep

Pell var en av pave Frans' nærmeste rådgivere og er den mest høytstående geistlige som er anklaget og dømt for overgrep. Han var leder for Vatikanets finansdepartement fra opprettelsen i 2014, men fikk permisjon fra det vervet i juni 2017. Han gikk av dagen etter at han ble funnet skyldig i overgrep.

Dommen mot den 77 år gamle kardinalen falt i en domstol i den australske delstaten Victoria 11. desember, etter at juryen brukte to dager på å komme fram til en enstemmig kjennelse. Kjennelsen har vært unntatt offentlighet, men ble frigitt tirsdag.

Strafferammen i saken er fengsel i 50 år, og onsdag starter en rettsrunde om straffeutmålingen. Pell har sagt at han vil anke dommen.

Pell var erkebiskop i Melbourne da overgrepene han er dømt for fant sted. Overgrepene skjedde i sakristiet i St. Patricks katedral i den australske storbyen. Juryen fant Pell skyldig i overgrep mot to korgutter i 1996, begått etter at han tok dem på fersken da de drakk av altervinen. Guttene var den gangen 12 og 13 år gamle.

Kardinalen har benektet alle anklagene mot ham. I en rettssak i september klarte ikke juryen å komme fram til en kjennelse, men tre måneder senere ble den høyt betrodde katolske kirkelederen altså kjent skyldig.