Bilder fra Venezuelas hovedstad Caracas viser titusener i gatene. De viftet med det venezuelanske flagget i gult, blått og rødt og ropte slagord mot president Maduro.

Målet med demonstrasjonen er å få presidenten til å skrive ut nytt presidentvalg.

Flere store land i Europa, inkludert Spania, Tyskland, Frankrike og Storbritannia, har krevd at det skrives ut nytt presidentvalg innen søndag. Hvis ikke det skjer, vil de anerkjenne opposisjonsleder Guaidó som midlertidig president.

Disse landene mener valget i mai i fjor, da Maduro ble gjenvalgt som president, var preget av valgfusk.

Over 20 land, inkludert USA, Australia og Brasil, har allerede erklært at de anerkjenner Juan Guaidó som president, etter at opposisjonslederen selv gikk ut og kalte seg president 23. januar.

Ifølge amerikanske NBC News var det varslet demonstrasjoner mot Maduro i mer enn 70 byer over hele verden lørdag – inkludert Miami, Madrid, Milano, Frankfurt, Melbourne, Athen og Beirut. Også i Oslo var det varslet en demonstrasjon.

Fakta: Hvem støtter Maduro og hvem støtter Guaidó Anerkjenner Guaidó som president: USA Australia Brasil Colombia Canada Peru Argentina Panama Ukraina Georgia Anerkjenner Maduro som president: Russland Kina Iran Tyrkia Bolivia Syria Hviterussland Cuba Nicaragua Ber om at det skrives ut nytt presidentvalg: EU Tyskland Frankrike Storbritannia Spania Guyana Oversikten er ikke komplett. Kilde: BBC

Maduro: Vil ikke akseptere utpressing

Blant landene som støtter den sittende presidenten Maduro er Russland, Kina, Tyrkia, Iran og Bolivia.

Russland har lenge vært en viktig alliert for Maduro. Ifølge BBC er forholdet viktig blant annet fordi Russland har gjort store investeringer i det latinamerikanske landet, og fordi Venezuela har vært en viktig kritiker av USA, midt i USAs bakgård.

Maduro skal ifølge BBC har uttalt at han var klar til å holde samtaler med opposisjonen «til landets beste», men at han ikke vil akseptere utpressing eller en form for ultimatum.

Også Maduros tilhengere demonstrerer i Caracas lørdag. De markerer at 20 år er gått siden Maduros forgjenger Hugo Chávez kom til makten.

Demonstrasjonene holdes i ulike deler av byen, men det er likevel frykt for at voldelige sammenstøt kan oppstå.

Både Maduro og Guaidó bruker Twitter for å oppildne sine tilhengere. Maduro bruker religiøse symboler og ber sine tilhengere om å vise styrke i vanskelige tider. Mens Guaidó ber demonstrantene viser sin takknemlighet for internasjonal støtte, med hashtagen #ElMundoEstáConVzla (verden står sammen med Venezuela).

Me uno junto al pueblo en oración profunda, para honrar a la Virgen de la Candelaria en su día, madre de nuestro Cristo Redentor. Con tu luz divina, sigue iluminando nuestro camino de paz y danos la fuerza para hacerle frente a las dificultades. ¡Bendícenos! pic.twitter.com/zGhcEN80Hq — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 2, 2019

Hoy #2Feb vamos a reencontrarnos en la calle para mostrar nuestro agradecimiento al respaldo que nos ha dado el Parlamento Europeo, para seguir insistiendo en la entrada de la ayuda humanitaria y continuar nuestra ruta hacia la libertad.#ElMundoEstáConVzla! pic.twitter.com/dynn1dIzSY — Juan Guaidó (@jguaido) February 2, 2019

General skiftet side

Lørdag ble det klart at general General Francisco Yanez i Venezuelas luftvåpen har skiftet side, og i en video distribuert på sosiale medier oppfordrer han andre militære til å gjøre det samme.

Det er ikke klart om Yanez fortsatt oppholder seg i Venezuela.

Støtte fra de militære er sett på som avgjørende for hvem som går av med seieren i maktkampen i Venezuela.