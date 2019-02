Tyskland krever Facebook-endring

– Facebook vil i framtida ikke lenger få anledning til å tvinge sine brukere til å godta praktisk talt ubegrenset innsamling og bruk av ikke-Facebook-data til sin Facebook-profil, sier sjefen for det tyske konkurransetilsynet (FCO), Andreas Mundt.

Tyskland vil også ha slutt på at Facebook overvåker personer på nett som ikke har Facebook-profil, men som har benyttet apper som WhatsApp og Instagram og hjemmesider der Facebook-programvare er installert.

Dersom tyske myndigheter får det som de vil, vil Facebook eksplisitt måtte spørre sine brukere om tillatelse til å samle data fra andre Facebook-eide kilder eller Facebook-tilknyttede nettsider.

Dominerende

Det tyske konkurransetilsynets vedtak dreier seg ikke om Facebooks behandling av data, men om selve innsamlingen.

FCO konstaterer at Facebook har en dominerende posisjon innen sosiale medier i Tyskland, med 23 millioner daglige brukere.

Med 95 prosent av markedet for sosiale medier nærmer dette seg et monopol hvor brukere ikke har reelle alternativer, mener det tyske konkurransetilsynet.

Viktig avgjørelse

– En viktig avgjørelse for å sikre personvernet og økt konkurranse, sier fagdirektør Gro Mette Moen i Forbrukerrådet til NTB.

– Dette viser at bruk av persondata ikke bare omhandler personvern, men også konkurranselovgivning. Vi oppfordrer Konkurransetilsynet til å gjøre samme gjennomgang i Norge, sier hun.

– Dette er nok et tilbakeslag for Facebooks forretningsmodell hvor man uhemmet samler inn persondata. Selskapet ble i fjor også dømt i Belgia for å spore personer utenfor Facebooks egne tjenester, konstaterer Moen.

Facebook anker

Facebook er uenig i FCOs beslutning og kommer til å anke avgjørelsen, opplyser selskapet i en kunngjøring.

– Vi har stor konkurranse i Tyskland fra blant andre YouTube, Snapchat og Twitter, hevder selskapet, som mener at de nye reglene vil innebære urettmessig særbehandling.

FCO har nå gitt selskapet én måned på seg til å utforme en anke, fire måneder til å komme opp med en plan for endringer og tolv måneder til å etterkomme kravet om endring.