Trump beundrer Stoltenberg- og Xi, Erdogan og Putin

Det kommer frem i en større artikkel i The Washington Post torsdag.

Avisen siterer en høytstående kilde i Det hvite hus som sier at «...Trump har utviklet et godt forhold til Stoltenberg og at han ofte roser ham bak lukkede dører.»

Artikkelen beskriver Trumps personlige og politiske forhold til en rekke av verdens fremste ledere. Blant annet understrekes det noe kjølige forholdet til Tysklands kansler Angela Merkel, og en episode hvor Trump med en dyster mine tilsynelatende avviste å ta imot hennes utstrakte hånd.

Hans oppførsel over Tysklands leder står i skarp kontrast til hans møter med Russlands president Vladimir Putin og andre autoritære ledere.

«Hvem er de tre typene i verdens han respekterer mest. President Xi i Kina, Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Putin», forteller en av Trumps rådgivere til den amerikanske storavisen.

– De er alle samme typen menn, legger vedkommende til.

Før Trump tiltrådte som president i januar 2017, karakteriserte han NATO som «avleggs». I løpet av året som har gått, har han snakket med Stoltenberg flere ganger, og sagt at NATO ikke lenger er en foreldet organisasjon.