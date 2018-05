Trumps støttespillere seiret i primærvalg i amerikanske delstater

I går var det primærvalg i fire amerikanske delstater. Vinnerne av disse valgene blir kandidatene som stiller mot hverandre i kongressvalget om et halvt år.

Republikanerne sitter for tiden med flertallet i både Representantenes hus og Senatet, men demokratene håper å flyte på en anti-Trump-bølge og å overta kontrollen i begge Kongressens kamre.

Samtidig har republikanerne gode muligheter til å overta flere senatorplasser som i dag besittes av demokrater, noe som kan gjøre at de beholder flertallet.

Og nattens opptelling viser at kandidater som støtter partiledelsen og Trump, gikk seirende ut:

I Vest-Virginia tilsa meningsmålingene at den tidligere gruvesjefen Don Blankenship lå godt an til å bli republikanernes senatorkandidat. Men slik gikk det ikke. Riksadvokaten i staten Vest-Virginia vant foran Evan Jenkins og Don Blankship, ifølge The Washington Post.

I Indiana vant forretningsmannen Mike Braun. I Ohio seiret James B. Renacci, etter støtte fra presidenten. Og i Nord-Carolina ble Robert Pittenger slått av den tidligere pastoren Mark Harris.