– Et bilde av meg? Gjerne det. Kanskje jeg skal stille meg opp her, foran bildet av Persepolis?

Irans viseutenriksminister Abbas Araghchi gir inntrykk av å ha god tid idet han stiller til intervju i ambassadørboligen utenfor Oslo.

Men klokken tikker raskt, også for Araghchi. Sekund for sekund nærmer den seg 12. mai – datoen USAs president Donald Trump har satt som frist for å avgjøre om amerikanerne skal trekke seg fra atomavtalen med Iran.

Og atomavtalen er det Araghchi som har hovedansvaret for i iransk UD.

To søyler

58-åringen er tydelig på hva som skjer dersom USA trekker seg fra avtalen, noe Trump gjentatte ganger har truet med å gjøre.

– Avtalen er bygget på to søyler: Den ene er at Iran skal avslutte atomprogrammet. Den andre er at sanksjonene mot Iran skal fjernes. Dersom USA trekker seg, forsvinner den ene av disse søylene. Og da kollapser jo avtalen, sier han.

Toppdiplomaten er også opprørt over Tyskland, Frankrike og andre europeiske land, som har forsøkt å lokke Trump til å skifte mening ved å hinte om at de kan innføre noen nye sanksjoner mot Iran i et håp om å holde liv i atomavtalen.

Fakta: Atomavtalen med Iran * Atomavtalen med Iran ble fremforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland. * Avtalen gir internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet. * I bytte mot innsyn skal de økonomiske sanksjonene mot Iran oppheves. * Avtalen trådte i kraft i januar 2016 etter at det ble fastslått at Iran hadde overholdt sine forpliktelser. * FNs sanksjoner kan gjeninnføres innen 65 dager dersom Iran bryter sin del av avtalen. * FNs våpenembargo skal bestå i ytterligere fem år. * Missil-sanksjonene mot Iran skal ikke oppheves på åtte år. * Ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har Iran til nå etterlevd sin del av avtalen. * President Donald Trumps administrasjon har to ganger tidligere i år motvillig konkludert med det samme. * Trump har gjentatte ganger betegnet avtalen som katastrofalt dårlig og lovet å skrote eller reforhandle den. (NTB)

– Det er ikke rettferdig. IAEA (Det internasjonale atomenergibyrået, red.anm.) har laget ti rapporter der de konkluderer med at vi følger vår del av avtalen. Og nå skal vi straffes mens Trump belønnes av europeerne fordi han truer med å bryte avtalen? Det er ikke logisk, og det kommer ikke til å fungere, sier Araghchi.

Iran is playing with fire - they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 3, 2017

Kan trekke seg selv om USA forblir

Dersom avtalen kollapser, er myndighetene i Iran klare til å gjøre akkurat det atomavtalen var ment å forhindre.

– Vi er forberedt på nye sanksjoner, at avtalen avsluttes og å reaktivere Irans atomprogram, sier han.

Iran kan faktisk ende opp med å trekke seg selv om USA velger å forbli i avtalen.

– Avtalen kan ikke reforhandles. For at den skal fungere, må den være stabil og forutsigbar. Dette er også helt nødvendig for at norske og andre utenlandske selskaper skal være villige til å investere i Iran. USA skaper et ustabilt klima, noe som påvirker utenlandske selskapers investeringsvilje i Iran. Dermed tjener vi mindre enn vi ellers ville gjort på at sanksjonene er borte. Hvorfor skulle vi forbli i en avtale der vi ikke har noe å tjene? spør han.

– Men dette vil påføre Iran store økonomiske tap. Hvordan veier det å trekke seg opp mot fordelene ved å opprettholde avtalen?

– Vi må alle gjøre våre beregninger. Det økonomiske aspektet er viktig. Men det er også sikkerhetsaspektet, noe den andre siden kanskje burde ta hensyn til. Vi må alle være veldig forsiktige og veldig kloke i vurderingen av hva som er avtalens fordeler – økonomiske, politiske og sikkerhetsmessige, sier han.

Ønsker egne sosiale medier

Om Irans forhold til vesten er på gyngende grunn, er de interne forholdene i landet også preget av tegn til ustabilitet. Valutaen er falt til historisk lave nivåer, og i vinter protesterte folk i gatene over hele landet mot at de har fått stadig trangere økonomiske kår.

Demonstrantene krever i flere tilfeller også større politiske og sosiale rettigheter i et land der menneskerettighetene står svært svakt. Denne uken ble mange aktivister, både i Iran og utenfor, opprørt over en video der en kvinne angripes av moralpolitiet fordi hun angivelig hadde på seg hodesjalet på en uhøvelig måte.

– Dette viser hvor viktig det er med sosiale medier. Hendelsen ble filmet, og politiet var raskt ute med å ta selvkritikk. De skyldige vil bli straffet.

– Men mange sosiale medier er blokkert i Iran?

– Sosiale medier er et gode, og vi kan ikke ignorere dem. Men det er mange sikkerhetshensyn knyttet til utenlandske selskaper. Vi må satse på et sosialt nettverk som er administrert i Iran. Så sikrer vi at det ikke får uheldige konsekvenser for individer eller nasjonens sikkerhet, sier Abbas Araghchi.

