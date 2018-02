Greske politikere etterforskes for bestikkelser, men nekter skyld

Blant de ti som nå skal etterforskes, er tidligere statsminister Antonis Samaras, EUs migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos og sentralbanksjef Yannis Stournaras.

Et stort flertall fra alle partier stemte for å opprette en kommisjon som skal granske anklagene. De anklagede politikerne sier at de er uskyldige.

Novartis, som det norske oljefondet har investert drøyt 32 milliarder kroner i, anklages for å ha bestukket politikere og leger i en tiårsperiode frem til 2015 med den hensikt å bygge opp en dominerende posisjon i det greske markedet. De skal også ha sikret seg høy pris, selv om billigere alternativer fantes.

Bestikkelser og hvitvasking

Under debatten beskyldte statsminister Alexis Tsipras det sveitsiske gigantfirmaet for å bestikke tusener av leger for at de skulle skrive ut Novartis' medisiner, for prismanipulering og for hvitvasking av penger gjennom tvilsomme legekonferanser.

Tsipras lover å bruke alle metoder som gresk og internasjonal lovgivning gir ham mulighet til, for å hente tilbake milliarder av euro som kan ha gått tapt i Helas’ helsesystem.

Statsministerens motstandere mener at Tsipras ved å fokusere så hardt på saken, forsøker å avlede oppmerksomheten fra andre økonomiske og politiske utfordringer. De peker også på at det er få konkrete bevis og flere faktiske feil i anklagene.

Hundretalls milliarder tapt

Beregninger viser at Novartis' høye priser har kostet den greske staten 29 milliarder kroner. Tilsammen kan korrupsjon i helsesektoren har kostet Hellas over 220 milliarder kroner mellom 2000 og 2015.

Justisminister Stavros Kontonis anklager Novartis for å ha tatt overpris for medisiner selv etter at Hellas ble rammet av finanskrisen i 2010, noe som førte til at mange grekere ikke hadde råd til medisinene de trengte.

Mange av anklagene er kommet frem under etterforskning som amerikanske myndigheter driver. Novartis samarbeider med både greske og amerikanske etterforskere og har hittil betalt bøter i millionklassen for korrupsjon i USA, Kina og Sør-Korea.

Avviser anklager

Avramopoulas, som var gresk helseminister fra 2006 til 2009, har gått til sak mot personer som vitner mot ham og har krevd at navnene deres må offentliggjøres.

Sentralbanksjef Stournaras er trukket inn i saken blant annet fordi hans kones PR-firma arrangerte legekonferanser som Novartis sponset. Også han avviser anklagene og kaller dem idiotiske.

Andre som er anklaget, er sosialistpartiets parlamentariske leder Andreas Loverdos og nestlederen i det konservative partiet, Adonis Georgiadis.