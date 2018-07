Ledende kinesisk opposisjonell dømt til 13 års fengsel

64 år gamle Qin har allerede tilbrakt 22 år av sitt liv i fengsel som følge av sin motstand mot kinesiske myndigheter.

Da han ble pågrepet i januar 2015, var Qin leder for gruppen China Human Rights Watch, en gruppe som kjemper for demokrati. Gruppens virksomhet var årsaken til at Qin ble pågrepet.

Under rettssaken i mai valgte Qin i protest mot rettssystemet ikke å si et eneste ord. Hans forsvarer Lin Qilei har ikke kommentert dommen på 13 års fengsel.

Qin ble sist fengslet i 1998 etter å ha forsøkt å registrere Det kinesiske demokratiske parti som et offisielt part. Han ble løslatt i desember 2010.