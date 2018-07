Mange sivile drept i luftangrep i Syria - USA-ledet koalisjon sier de «kan ha stått bak»

Den USA-ledede koalisjonen mot IS sier at de eller deres allierte kan ha utført luftangrep i området etter at koalisjonen ble anklaget for å stå bak.

Luftangrepene sent torsdag skjedde ved en isfabrikk i nærheten av landsbyen Al-Soussa ved grensa til Irak, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). De fleste av de 28 sivile ofrene var flyktninger fra Irak, mens 26 syriske og irakiske IS-krigere også ble drept, ifølge gruppa.

SOHR, som får opplysninger fra et nettverk av kilder i Syria, sier det foreløpig er uklart om det var fly fra Irak eller fra den USA-ledede koalisjonen som sto bak.

– Koalisjonen og våre partnerstyrker kan ha utført angrep i området rundt Al-Soussa og Baghour Fukhani, heter det i en skriftlig melding fra koalisjonen, som lover å undersøke meldingene om sivile ofre.

Assad fordømmer

Også det statlige syriske nyhetsbyrået SANA melder om luftangrepet. Sent torsdag kveld meldte SANA at over 30 sivile ble drept i et angrep fra den amerikanskledede koalisjonen mot IS.

Utenriksdepartementet i Damaskus fordømmer angrepet.

– Koalisjonen lykkes bare med å drepe uskyldige syrere og å ødelegge syrisk infrastruktur, heter det derfra.

Irakiske kampfly har gjennomført angrep i området den siste tiden, det samme har amerikanske fly som støtter SDF, en allianse dominert av kurdiske opprørsgrupper.

Ørkenbaser

Deir al-Zor, en relativt oljerik provins nær den østlige grensen til Irak, er et av få områder i Syria der IS fortsatt har delvis kontroll.

IS har vært mål for to separate offensiver i Deir al-Zor-provinsen, på hver side av elva Eufrat. Russisk-støttede regimestyrker har drevet opprørerne ut fra områdene vest for elva, mens USA-støttede SDF har kjempet mot IS på østbredden.

IS er drevet ut fra syriske byer, men analytikere påpeker at de fortsatt har en evne til å angripe fra sine baser i ørkenen. Senest forrige måned ble titalls regimevennlige styrker drept da IS gikk til angrep på småbyen Albu Kamal i Deir al-Zor.