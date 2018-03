Den siste meldingen fra Kim Wall: «Han har tatt med kaffe og kaker»

Blodfunnet ble presentert av aktor Jakob Buch-Jepsen under innledningsforedraget torsdag formiddag.

Drapstiltalte Peter Madsen sitter ved siden av sin forsvarer, Betina Hald Engmark, og følger innledningsforedraget. Han har på seg en kortermet, sort t-skjorte og briller.

Skal forklare seg etter lunsj: Torsdag kan Peter Madsen avsløre sin mørke hemmelighet om drapet i ubåten

Madsen har en kopi av etterforskningsdokumentene på bordet foran seg og følger med i den. Det er ikke mulig å se tydelige følelsesmessige reaksjoner hos ham.

Overlagt drap

Oppfinneren og ubåteieren Madsen er tiltalt for overlagt drap, seksuelle overgrep mot Kim Wall og likskjending. Rettssaken mot ham startet i byretten i København torsdag klokken 09.30.

Aktor varsler i retten at han prinsipielt vil legge ned påstand om livsvarig fengsel for Madsen.

– Min klient nekter overtredelse av straffelovens paragraf 237 (overlagt drap, red.anm.) men erkjenner overtredelse av straffelovens paragraf 139 (likskjending, red.anm.), sa forsvareren etter aktors opplesning.

Madsen fikk ikke anledning til å si noe i retten før aktor klokken 09.41 startet på sitt innledningsforedrag.

De siste meldingene

I innledningsforedraget forteller aktor, politiadvokat Jakob Buch-Jepsen, at Kim Wall sendte de siste meldingene til sin kjæreste klokken 20.15–20.16 om kvelden 10. august. Hun sendte fire meldinger rett etter hverandre:

«Im still alive btw»

«But going down now!»

«I love you!!!!!»

«He brought coffee and cookies tho»

Den siste meldingen er loggført klokken 20.16.20.

Aktor forteller i innledningsforedraget om leteaksjonen etter ubåten med Madsen og Wall natt til 11. august. Det er spilt av opptak fra radiosambandet mellom Madsen og redningssentralen etter at ubåten ble observert ved 10-tiden.

– Er det noen skadede hos dere, spør redningssentralen.

– Det er tekniske problemer, men ingen skadede, svarer Madsen.

Etter at han ble reddet i land, fortalte Madsen til journalister at han hadde vært alene om bord på denne turen med ubåten.

Blodet på nesen

Etter pågripelsen, kort tid etter at han var reddet i land, ble Madsen transportert til Rettsmedisinsk institutt og undersøkt.

Rettsmedisinerne fant sårskader på Madsens underarmer, men viktigere for aktor er det de fant på nesen hans:

– Over venstre nesebor var det blod. Det blodet stammer fra Kim Wall, sa aktor.

Bax Lindhardt / Scanpix Danmark / NTB Scanpix

Bildet som aktor viser på storskjerm, viser at det er en liten stripe med blod på Madsens nese.

Aktor viser i innledningsforedraget frem bilder av likdelene som er funnet for dommerne. På storskjerm viser han også frem en tegning av Kim Walls overkropp, torsoen, som var den første kroppsdelen som ble funnet.

På tegningen har rettsmedisinerne tegnet inn 38 stikk- og sårskader.

På håndleddene til den døde kvinnen er har man funnet merker som i størrelse passer med stropper som er funnet i ubåten. Aktor mener at dette kan tyde på at Kim Wall ble bundet fast om bord i ubåten.

Ingen dødsårsak

Rettsmedisinerne har ikke kunnet fastslå hvordan Kim Wall døde, men noe har man funnet.

– Det er funnet snitt over der hvor hodet er skåret av. Rettsmedisinerne mener at snittene kan ha sammenheng med dødsårsaken, forteller aktor.

Man har også gjort funn under undersøkelsene av Kim Walls lunger.

– Det er påvist forandringer som kan oppstå ved kvelning ved hel eller delvis blokkering av luftveiene.

På Madsens datamaskin og telefon har politiet funnet flere søk om kvelning, hengning og halshugging. På både datamaskinen og telefonen var det også lagret videoer av det politiet mener er ekte drap på kvinner, foretatt av andre enn Madsen i utlandet.

Uten medfølelse

Aktor gikk også gjennom den rettspsykiatriske undersøkelsen av Madsen.

«Alvorlig mangel på empati og skyldfølelse. Svært avvikende personlighet», er blant karakteristikkene psykiaterne bruker om Madsen.

Forsvarer kommentarer manglende dødsårsak

Forsvarer Betina Hald Engmark tok i sine kommentarer til aktors innledningsforedrag fatt i mangelen på dødsårsak.

Hun redegjorde blant annet for en dom i en annen sak, der rettens begrunnelse for å frifinne den drapstiltalte var at rettsmedisinerne ikke kunne fastslå noen dødsårsak. Dermed var det, i den saken, heller ikke mulig å fastslå om det var tiltalte som hadde forårsaket dødsfallet.

