Tilsynelatende taust fra Russland etter at frist om giftangrep gikk ut

Russland har på forhånd varslet at landet ikke vil komme noe svar med mindre Storbritannia sender over prøver av nervegiften som skal ha blitt brukt til å forgifte den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia. Russland har benektet enhver befatning med saken.

Rundt to timer etter at fristen gikk ut ved midnatt britisk tid, hadde det fortsatt ikke kommet rapporter om at Russland hadde svart britene. Dermed er det usikkert hva som vil skje med forholdet mellom de to landene.

Storbritannias statsminister Theresa May mener at det er «høyst sannsynlig» at Russland står bak angrepet. Hun satte et ultimatum om at Russland måtte gi en troverdig forklaring om saken innen midnatt. Hvis ikke, har hun varslet reaksjoner, men det er fortsatt uklart hva disse går ut på.

Britiske medier har skrevet at det kan bli aktuelt å gå til cyberangrep mot Russland.