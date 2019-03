Rundt midt på dagen lokal tid fredag var strømmen på vei tilbake i hovedstaden Caracas, i nabodelstaten Miranda og i delstater lenger øst i landet, ifølge den statlig finansierte fjernsynsstasjonen TeleSUR.

Samtidig melder avisen El Nacional at det fortsatt er strømbrudd i mange andre deler av landet, og at sykehus har måttet avlyse behandling av til sammen 10.000 nyrepasienter.

Maduro holdt fredag landets skoler, offentlige kontorer og virksomheter stengt, og han oppfordret private bedrifter til å sende sine ansatte tidligere hjem slik at arbeidet med å gjenopprette strømforsyningen skulle gå smidigere.

Gjennom dagen var det lange køer ved bensinstasjonene, der utstyret ikke fungerte skikkelig. Den internasjonale lufthavnen ved Caracas meldte om at fly fortsatt kommer og går, men at mange passasjerer har måttet bli ombooket.

I hovedstaden forsøkte innbyggere å skaffe seg strøm ved å koble seg på bilbatterier. I Maracaibo nordvest i landet delte butikkeiere ut mat gratis fordi de ikke lenger kunne ha den i butikkene grunnet manglende kjøling, ifølge avisen.

Strømbrudd er noe Venezuelas innbyggere har måttet avfinne seg med fra tid til annen. Slik har det vært i mange år, tilbake til daværende Hugo Chávez' tid som president.

Men denne ukens mørklegging beskrives som den største noensinne i landet. 22 av landets 23 delstater ble rammet, ifølge opposisjonsleder Juan Guaidó.

Venezuelas kommunikasjonsminister Jorge Rodriguez hevder strømbruddet var et resultat av USAs brutale «elektriske sabotasje». Maduro skylder også på USA:

– Den elektriske krigen kunngjort og styrt av amerikansk imperialisme mot vårt folk vil bli bekjempet, sier Maduro.

Guaidó mener Maduros styre har skylden. Han viser til at myndighetene i 2009 erklærte nødsituasjon for landets elektrisitetssektor. Siden har det gått bare én vei, mener han.

– De har erklært strømbruddet som et resultat av sabotasje utenfra. Sabotasje er korrupsjon, sabotasje er å ikke tillate valg, sabotasje er å hindre mat og medisiner fra å slippe inn i landet. Den eneste sabotasjen er at det venezuelanske folk er blitt fraranet sin makt, skriver Guaidó på Twitter.

Den amerikanske senatoren Marco Rubio, som har markert seg som en av Maduro-regimets krasseste kritikere, la ikke skjul på at han frydet seg over torsdagens mørklegging av Venezuela.

– Jeg beklager overfor det venezuelanske folk, jeg må ha trykket på feil knapp på el-appen jeg lastet ned fra Apple, tvitret han.

USAs utenriksminister Mike Pompeo nekter på sin side for at USA hadde noe med strømbruddet å gjøre.

– Strømmangelen og sulten er et resultat av Maduro-regimets inkompetanse, lyder hans kommentar.

Ifølge det statlige elektrisitetsselskapet Corpoelec forsvant strømmen som følge av «sabotasje» mot Guri-kraftverket, som er et av verdens største vannkraftverk og helt sentralt i landets elektrisitetsforsyning.

I hovedstaden forårsaket strømbruddet store problemer i rushtiden torsdag, da heiser og T-bane stanset opp, gatene ble fylt av biler og mange ble tvunget til å gå lange distanser til fots.

Ved fødeavdelingen på Avila-sykehuset sviktet også generatorene og sykepleierne måtte bruke stearinlys for å ta seg av gravide og nyfødte.

I de velstående bydelene øst i Caracas, der Guaidó nyter stor støtte, åpnet enkelte innbyggere vinduene, slamret med kokekar og ropte skjellsord mot Maduro i mørket.

Andre innbyggere lot seg imponere over synet av en vakker stjernehimmel, som ellers vanskelig kan sees over byen med over 2 millioner innbyggere.

Elektrisitetsnettet i Venezuela var en gang blant Latin-Amerikas beste, og takket være store subsidier kostet strømmen innbyggerne en slikk og ingenting.

Vanstyre har endret på dette, strømbruddene kommer stadig hyppigere og korrupte tjenestemenn anklages for å stikke penger øremerket vedlikehold i egne lommer.