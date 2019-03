Nederlenderens navn har dukket opp i forbindelse med debatten rundt Shamima Begum, den britiske tenåringen som forlot familien i Øst-London i 2015 og sluttet seg til IS. Bare dager etter at hun kom til Syria giftet hun seg med Yago Riedjik, en nederlandske konvertitt som sluttet seg til terrororganisasjonen IS.

BBCs Midtøsten-korrespondent Quentin Sommerville har møtt 27-åringen, som har overgitt seg til kurdiske styrker og sitter i en interneringsleir i det nordøstlige Syria.

Shamima Begum’s husband, Dutch jihadist Yago Riedijk, says he wants to return to Holland with his wife and their newborn baby and live “a moderate Muslim life”. See his first interview https://t.co/aBOrVrD8cb pic.twitter.com/05uMGZIL8o — Quentin Sommerville (@sommervilletv) March 3, 2019

Etter at britiske The Times intervjuet Shamima Begum i en leir i Syria for et par uker siden, har det blitt en stor debatt i mange europeiske land om hva de skal gjøre med europeere som sluttet seg til IS og som nå vil hjem.

Begum og Riedijk skal ha flyktet fra byen Baghouz, hvor IS-krigere fortsatt forskanser seg og hvor det søndag foregikk harde kamper. Ifølge den kurdiske alliansen SDF har IS lagt ut eksplosiver i husene og på veiene og forsvarer seg med selvmordsbombere i biler fylt av sprengstoff, melder nyhetsbyråene.

REUTERS TV / NTB scanpix.

Fratatt britisk statsborgerskap

Det at 19-åringe Shamina Begum i liten grad viste noen anger vekket mye sinne i Storbritannia. Den britiske justisministeren Sajid Javid har sagt at Begum mister sitt britiske pass.

Yago Riedjik har etter alt å dømme fortsatt sitt nederlandske statsborgerskap, og kan regne med en fengselsstraff på seks år hvis han kommer tilbake til Nederland.

I intervjuet med BBC sier Riedjik at han vil ta med seg Shamima Begum og parets nyfødte sønn til hjemlandet, og at han innser «privilegiene ved å bo der».

Han sier til TV-kanalen at han ikke ser noe galt i at han giftet seg med Begum, selv om han forteller at han først vegret seg fordi hun var så ung.

– For å være ærlig: da en venn fortalte meg at det var en jente som var interessert i ekteskap, var jeg først ikke interessert på grunn av alderen hennes. Men jeg godtok tilbudet likevel, sier Riedjiik, som da var 23 år gammel.

– Det var hennes valg. Det var hun som ba om en partner.

He said his wife was shy and anti-social when they met. She rarely left the house, and never discussed the terror-attacks in Europe or elsewhere. pic.twitter.com/yc8GKdIBk4 — Quentin Sommerville (@sommervilletv) March 3, 2019

Ifølge The Guardian er det ikke sikkert ekteskapet vil bli anerkjent i Nederland fordi Begum var for ung. Den nederlandske TV-kanalen NOS peker også på at hun er for ung for å kvalifisere for familiegjenforening. Da må man være 21 år.

Begum har sagt til The Times at hun giftet seg ti dager etter at hun sluttet seg til IS. Det skjedde gjennom et arrangerte ekteskap. Hun skal ha bedt om at den fremtidige ektemannen skulle være mellom 20 og 25 år og snakke engelsk.

NTB scanpix.

Riedjik var en av flere nederlendere fra byen Arnhem som sluttet seg til IS. Han skal ha vokst opp i en velstående familie, men blitt del av en radikalisert gruppe. Ifølge The Times tror politiet at han var del av en gruppe som planla angrep i Europa. I BBC-intervjuet erkjenner han at han kjempet for IS, men sier at det var galt.

– Jeg forstår at mange har problemer med det jeg har gjort. Jeg må ta ansvar for det jeg gjorde og sone min straff, sier han.

I intervjuet forteller at han var vitne til steining og så hauger med lik.

Han og Shamina Begum fikk tre barn. Men bare ett av dem er i live, en nyfødt gutt. Begum skal ha blitt flyttet til en annen leir fordi hun ble utsatt for trusler da hun uttalte til britisk presse at hun ville hjem.