Åtte drept i indisk Kashmir

Fem indiske regjeringssoldater, to opprørere og en sivilperson er drept etter at regjeringssstyrkene fredag gikk inn i landsbyer i Kupwara-distriktet.

De to militante ble drept søndag i kamper som hadde vart i over 60 timer.

Indiske og pakistanske styrker har vært i full beredskap siden fly fra begge land var inne i det andre landets territorium i slutten av februar, to uker etter at over 40 indiske soldater ble drept i et selvmordsangrep.

I pakistansk Kashmir ble det imidlertid søndag meldt om den første rolige natten siden konflikten ble trappet opp.

Minst åtte sivile og to soldater er drept i pakistansk Kashmir siden indiske fly bombet et tynt befolket område nær grensa forrige tirsdag.