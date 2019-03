Guaidó passerte passkontrollen og ble møtt av jublende tilhengere da han ankom den internasjonale lufthavnen mandag, melder lokale medier.

Ambassadørene fra USA, Tyskland og Nederland var til stede på flyplassen der de ventet på ham, ifølge fjernsynskanalen NTN24 og BBC.

Også inne i hovedstaden hadde støttespillere av Guaidó samlet seg, viftende med venezuelanske flagg.

Brøt utreiseforbudet

Guaidó har vært på en rundtur til land i Latin-Amerika og har oppholdt seg i Colombia, dit han hadde kommet seg til tross for at den Maduro-lojale høyesterett hadde ilagt ham utreiseforbud. Det skjedde etter at Guaidó den 22. januar erklærte seg som president. Han er anerkjent som Venezuelas president av mer enn 50 land, mens president Maduro bare har støtte fra Kina, Russland og Cuba.

Ved å bryte utreiseforbudet risikerer Guaidó pågripelse når han nå er tilbake i Venezuela.

USA har advart venezuelanske myndigheter mot å pågripe ham.

Guaidó har oppfordret sine landsmenn til å delta i demonstrasjoner mot regjeringen både mandag og tirsdag. Ved begge disse arrangementene skal Guaidó tale.

Mandag kveld norsk tid taler han på folkemøte, men myndighetene i Venezuela har tidligere vist at de ikke nøler med å arrestere politiske motstandere. Parlamentsmedlem Juan Requesens har sittet fengslet siden august. Andre har flyktet fordi de var redde for å bli arrestert. Imidlertid, da det hemmelige politiet arresterte Guaidó den 13. januar, ble han løslatt etter en halvtime. Regjeringen sa etterpå at arrestasjonen var ulovlig.