Ordkrig mellom Erdogan og Netanyahu: – Ikke provoser oss

– Hør her, Netanyahu. Oppfør deg. Du er en tyrann. En tyrann som slaktet et syv år gammelt palestinsk barn, sa Erdogan under et velgermøte i Ankara onsdag.

Utspillet til den tyrkiske presidenten kom etter at Netanyahu uttalte at Israel var et land for «det jødiske folk», og ikke alle landets innbyggere. Tyrkia har kalt utspillet rasistisk og sammenlignet landet med Sør-Afrika under apartheidregimet.

– Ikke provoser oss. Vi har ikke undertrykket noen av jødene i vårt land. De handlingene du utfører, utfører ikke vi mot synagogene vi har her. Ikke provoser oss, sa Erdogan.

Svarte på Twitter

Netanyahu svarte kort tid senere på Twitter.

– Erdogan, diktatoren som sender titusener av sine politiske motstandere i fengsel, som begår folkemord mot kurderne, og som okkuperer Nord-Kypros, preker på meg, Israel og IDF om demokrati og krigsetikk. For en spøk, skrev han. IDF er en forkortelse for det israelske forsvaret.

Statslederne har flere ganger tidligere vært i ordkrig, som før blant annet har handlet om palestinakonflikten og menneskerettighetssituasjonen i begge land.