Brexitsamtalene i kritisk fase

– Dette er veldig følsomme diskusjoner. Vi er kommet til stridens eple nå. Vi har lagt fram noen forslag, noen veldig rimelige forslag, og vi er nå i gang med svært detaljerte diskusjoner om disse, sa Cox til Sky News på vei hjem fra Brussel onsdag formiddag.

Kvelden i forveien var han og brexitminister Stephen Barclay i direkte samtaler med EUs forhandlingsleder Michel Barnier.

Det var et møte der «robuste, sterke synspunkter» ble ytret, ifølge Cox.

– Det er nå vi står overfor de virkelige diskusjonene, sa han.

Hastverk

Forhandlingene vil fortsette på ekspertnivå utover uka, og sannsynligheten er stor for at statsminister Theresa May vil komme til Brussel i løpet av helgen for å legge siste hånd på verket.

Men forhandlerne har svært dårlig tid. Allerede førstkommende tirsdag skal utmeldingsavtalen nemlig opp til ny avstemning i Underhuset.

Det betyr i praksis at alt må være klart senest mandag hvis May skal ha sjans til å få flertall for avtalen.

– Det trengs virkelig bevegelse denne uka, sier en britisk diplomatkilde.

– Dette er harde forhandlinger. Men det er i alles interesse å oppnå framskritt så raskt som mulig.

Ingen løsning

Mens Cox reiste hjem til London, ga Barnier en oppdatering til EU-kommisjonen. Barnier skal ha fortalt kommissærene at samtalene med Cox og Barclay foregikk i en konstruktiv atmosfære.

– Men diskusjonene har vært vanskelige, og vi har ennå ikke vært i stand til å identifisere noen løsning, oppsummerer EU-kommisjonens talsmann Margaritis Schinas.

Diskusjonene dreier seg i første rekke om utmeldingsavtalens såkalte backstop for irskegrensa, som May ser på som hovedgrunnen til at et knusende flertall sa nei til avtalen da den kom opp til avstemning i Underhuset første gang i januar.

Forhandler om tillegg

Men EU har utelukket reforhandling av selve avtaleteksten.

I stedet forhandles det om et tilleggsdokument. Håpet er at EU og Storbritannia i dette tillegget skal klare å bli enige om formuleringer som kan berolige britiske folkevalgte om backstopen, som er en reserveløsning for irskegrensa som kun skal tre i kraft dersom ingen annen ordning kommer på plass.

Frykten på britisk side er at denne backstopen skal bli en felle som fanger Storbritannia i en uønsket tollunion med EU, noe som vil gjøre det umulig for britene å føre en uavhengig handelspolitikk etter skilsmissen.

Kravet er derfor at reserveløsningen ikke skal kunne vedvare på ubestemt tid dersom den tas i bruk.

Juridisk analyse

Den britiske regjeringsadvokatens oppgave i forhandlingene er å sikre at enigheten som til slutt kommer på plass, holder vann juridisk.

Cox skal etter planen legge fram vurderingen sin i en egen juridisk analyse av enigheten. Hva han konkluderer med, kan bli avgjørende for utfallet når Underhuset skal ta stilling til avtalen.