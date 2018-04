De fleste forventer at Ungarns statsminister vil få velgernes tillit til en tredje periode på rad i valget søndag. Spenningen er knyttet til hvor stor oppslutning partiet hans Fidesz vil få.

Hva betyr valget for Ungarn og Europa?

Aftenpostens utenrikskommentator Frank Rossavik: «Derfor vil ungarerne styres av en korrupt autokrat»

1. Styrke nei-stemmen i EU

Orban vil trolig prøve å styrke samarbeidet med naboene om en EU-kritisk og innvandringskritisk linje i Europa. Tross kritikk fra EU, har både Polen og Ungarn tatt grep som blir anklaget for å føre dem i autoritær retning.

– Vi tror polakker og ungarere har en felles vei, en felles kamp og et felles mål: å bygge og beskytte vår fedreland slik vi ønsker, med kristne og nasjonale verdier, sa Orban på en felles minneseremoni med Polens ledere før helgen.

Josef Janning, som er ekspert på europeisk politikk ved European Concil on Foreign Relations i Berlin, sier til Aftenposten at Ungarn først og fremst fokuserer på nabolandene. Han tror den såkalte Visegrad-gruppen, som består av Polen, Ungarn, Slovakia og Tsjekkia kan komme til å bli enda mer høylytt i EU. De er imot fordeling av flyktninger mellom EU-land og er kritisk til dypere integrasjon.

Men Jannig tror også at Orban øyner mulighet til å finne allierte i Romania, Østerrike og – mer overraskende – med Italia der et sterkt innvandringskritisk parti ble nest størst ved valget valget i mars.

BERNADETT SZABO /Reuters

2. Mer splittet EU

Frankrikes president Emmanuel Macron har lansert en visjon for et tettere EU-samarbeid. Men den tyskfranske motoren, som samarbeidet mellom Tyskland og Frankrike ofte blir kalt, kan slite med å få nok land med på dette hvis Orbáns meningsfeller blir flere, mener Josef Janning.

– Hvis statsminister Orbán blir gjenvalgt, som virker sannsynlig, vil EU fortsette å ha et besværlig medlem, med en regjering som er mer opptatt av å score poeng hjemme enn å gjøre noe med EUs felles utfordringer, sier lederen for tenketanken European Policy Center i Brussel, Fabian Zuleeg.

Han påpeker at Ungarn stort sett følger flertallet i EU selv om retorikken kan tyde på noe annet.

– Men det er potensielle konfliktsaker på områder som migrasjon, det nye EU-budsjettet og all «innblanding» i ungarske anliggender, det vil si et hvert forsøk fra EU på å hindre Orbán i å gjøre Ungarn til en illiberal stat, sier Zuleeg til Aftenposten.

Ungarn er i dag en av de største netto mottakerne av EU-midler.

3. Kan bli mer autoritær

Selv om Viktor Orbáns parti ligger an til å få rent flertall, er det blitt skapt usikkerhet om de faktisk klarer det. Et ordførervalg for en måned siden, der alle opposisjonspartiene samlet seg om en uavhengig kandidat og skjøv ut regjeringspartiets mann, kom som et sjokk på kretsen rundt Orbán.

– Valgresultatet er mer åpent enn ventet. Ordførervalget viste at det er ganske stor misnøye med Orbán. Og det er naturlig at man bli lei av noen som har styrt lenge, sier Milan Nic, ekspert på Øst-Europa ved tenketanken Deutsche Geschellschaft für Auswartige Politik.

Men både han og Janning tror at Orbán kan komme til å sette i verk mer autoritære grep overfor for eksempel humanitære og frivillige organisasjoner dersom han får et svekket mandat.

– Det er en tendens til å stramme skruen til, sier Nic til Aftenposten.

– Dersom regjeringen ikke føler de kan ta sin posisjon for gitt, kan det føre til at de vil sikre sin egen rolle på hjemmebane, sier Janning.

Darko Vojinovic / AP

4. Styrket selvtillit

Viktor Orbán har ved de to siste valgene hatt en oppslutning som partiledere i andre land bare kan drømme om.

– Hvis han gjør et godt valg, kan han egentlig gjøre hva han vil. Han vil se seg selv som personifiseringen av folkets vilje. Det er det samme som du hører i polsk og tyrkisk politikk, der man setter det man mener er folkets vilje over institusjonene. Da kan han også ta enda mindre hensyn til opposisjon eller kritiske røster, sier Janning.

5. Begynnelsen på noe nytt?

Det er få som tror på regjeringsskifte i Ungarn. Opposisjonen fremstår fortsatt som splittet. Men Milan Nic tror ikke dette valget vil innebære noen stor endring, men viser til det overraskende ordførervalget i den lille byen Hódmezővásárhely og sier at likevel at kan være begynnelsen på noe nytt.