Myndighetene i Sør-Korea vil sette i gang tiltak for å få bukt med de mange overtidstimene til sørkoreanere og det de beskriver som en «kultur for å jobbe overtid».

Det skal skje ved at datamaskiner ved statlige arbeidsplasser slås av på fredagskvelder. Da skal ansatte gå hjem, skriver BBC.

Sørkoreanere ansatt i offentlig sektor jobber rundt tusen timer mer i året enn offentlig ansatte i land Sør-Korea ofte sammenligner seg med.

Det viser en undersøkelse gjennomført av the Ministry of Personnel and Management.

Arbeidstagere i det offentlige jobber i snitt 2,738 timer i året, mens andre i snitt jobber 2.271 timer i året, skriver det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Ansatte i OECD-land jobber i snitt 1.763 timer i året, mens vi i Norge jobber 1.424 timer, viser tall fra OECD.

OECDs snitt-tall for Sør-Korea er 2.069 arbeidstimer. Altså noe lavere enn tallet landet selv opererer med.

Slukker skjermen på fredager

De nye tiltakene mot overtidsjobbing trår i kraft i slutten av mars og skal rulles ut i tre faser.

Den første måneden vil alle datamaskiner slås av fredag 30. mars klokken 20.00.

Fra og med mai vil datamaskinene slås av klokken 19.30, den andre og fjerde fredagen måneden. Fra juni skal alle datamaskiner slås av hver fredag klokken 19.00.

Ifølge BBC vil enkelte som søker få unntak fra reglene.

Lovendring for kortere arbeidsuker

Det er andre gang på kort tid det blir tatt grep for å gjøre arbeidshverdagen til sørkoreaner enklere.

I begynnelsen av mars vedtok nasjonalforsamlingen en lov som kutter det maksimale antallet timer man kan jobbe på en uke fra 68 til 52.

Minstelønnen i landet har også steget med 16 prosent i år, skriver The Guardian.