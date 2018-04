De bekrefter også at mannen som er mistenkt for å ha kjørt varebilen, en 48 år gammel tysk mann fra Münster, døde da han skjøt seg selv i bilen.

Alt tyder på at mannen var alene om angrepet, konkluderer tysk politi.

Mannens motiv er fortsatt ukjent, men ifølge Süddeutsche Zeitung, rikskringkasteren ZDF og nyhetsbyrået DPA hadde han psykiske problemer.

– Vi har foreløpig ingen formening om hvilket mulig motiv som kan ligge bak, sier statsadvokat Martin Botzenhardt. Han ville lørdag morgen ikke kommentere opplysningene om mannens påståtte psykiske problemer.

Minst 20 sårede

Det var i 16.30-tiden lørdag at en varebil kjørte inn i en gruppe mennesker som satt utenfor den populære restauranten Kiepenkerl i en gågate i den tyske byen Münster.

Først ble det meldt at tre personer ble drept, men noen timer senere nedjusterte myndighetene delstaten Nordrhein-Westfalen dødstallet til to. I tillegg til de to drepte er minst 20 personer såret. Tilstanden er kritisk for minst seks av dem.

Fant lekevåpen og kinaputter

Politiet har gjennomsøkt den 48 år gamle mannens leilighet, der de fant et lekevåpen, et «maskingevær», og kinaputter.

Kinaputtene de fant er den samme type kinaputter som ble funnet i bilen som kjørte inn i folkemengden. Disse er av en type som er forbudt i Tyskland.

I en pressemelding fra politiet heter det at de brukte sprengstoffer for å ta seg inn i leiligheten til den mistenkte.

Politiet opplyser også at de fant våpenet den antatte gjerningsmannen brukte for å ta livet av seg selv i bilen, samt en startpistol.

– Trolig ikke terror

Ifølge Süddeutsche Zeitung, rikskringkasteren ZDF og nyhetsbyrået DPA hadde 48-åringen psykiske problemer og ingen kjent tilknytning til terror.

Politiet arbeider ifølge de tyske mediene med å gjennomsøke både bilen og leiligheten hans, mens de forsøker å få oversikt over hva som var motivet for hendelsen.

I mellomtiden har politiet bedt folk om å la være å spekulere.

Internasjonale kondolanser

Tysklands statsminister Angela Merkel sier hun er opprørt over hendelsen, og at det jobbes på spreng for å avklare omstendighetene rundt hendelsen.

– Våre tanker går til ofrene og deres familier, sier Merkel-talsperson Ulrike Demmer.