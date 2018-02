Fransk jente funnet død etter at hun forsvant fra bryllup i august

Maëlys de Araujo var ni år da hun forsvant under en bryllupsfeiring i Pont-de-Beauvoisin nord for Grenoble i slutten av august.

En 34 år gammel tidligere soldat ble pågrepet og siktet for bortføring kort tid etter at jenta forsvant. Bakgrunnen for siktelsen var at det ble funnet blodspor etter jenta i bilen hans. 34-åringen var også gjest i bryllupet.

Nå har han begynt å samarbeide med politiet, og ifølge fransk påtalemyndighet erkjente han onsdag å ha drept jenta ved et uhell. Han har også forklart at han skjulte den døde jenta før han dro tilbake til bryllupet, og at han deretter dumpet henne i en kløft.

Gendarmerie Nationale via AP

Aktor Jean-Yves Coquillat i Grenoble opplyste onsdag at jentas levninger nå er funnet i kløften.

Etter at niåringen forsvant, saumfarte politi, hundepatruljer, redningsmannskaper og dykkere skogområder og sjøer i nærheten av den lille byen Pont-de-Beauvoisin, men uten å finne noe.