Uttrykkene «Ole Brumm» og «Yuan Shikai» gir ingen treff på kinesiske søkemotorer eller i en av de kinesiske sosiale mediene.

Dette må kanskje forklares nærmere:

Søndag ble det kjent at det kinesiske kommunistpartiet trolig vil endre grunnloven slik at presidenten skal få sitte i mer enn to femårsperioder. Endringen vil bli fremmet på Folkekongressen i mars. I og med at kommunistpartiet er eneveldig i Kina, vil partiet trolig få det som det vil.

Og dermed vil president Xi Jinping – som kom til makten i 2012 og som allerede er den mektigste kinesiske lederen i siden Mao Zedong døde i 1976 – i teorien kunne sitte som Kinas leder på livstid.

Professor Stein Ringen mener Kina nå må regnes som et totalitært diktatur. – Det burde vært ramaskrik. Men verden, ikke minst Norge, sitter musestille, sier han.

Krigsherre er visket vekk

På kinesiske nettsider ble en rekke søkeord umiddelbart sensurert. Åpenbart problematiske uttrykk som «keiser» eller «tredje periode» gir nå ingen treff på sosiale medier som Weibo eller andre kinesiske nettportaler, ifølge nettsiden FreeWeibo.

Et søk på «Ole Brumm» gir heller ingen resultater – noe som skyldes en gammel vits der Xi Jinpings kroppsfasong er blitt sammenlignet med kosebamsen i A. A. Milnes historier.

Et bilde av Ole Brumm som omfavner en honningkrukke ble hyppig delt på den kinesiske nettportalen WeChat søndag:

Being shared on WeChat right now. #憲法改正 pic.twitter.com/5769uTEnPK — Matthew Knight 白修文 (@MattCKnight) February 25, 2018

Og «Yuan Shikai»? Yuan var en mektig krigsherre og politisk lederskikkelse da keiser Pu Yi ble styrtet i 1911. Yuan overtok makten som Kinas president året etter, og i desember 1915 utropte han seg selv til keiser.

Men protestene mot makttilraningen ble så kraftige at han måtte trekke seg allerede tre måneder senere. Han døde like etterpå.

Sammenligningene med Yuan Shikai er tydeligvis noe kinesiske sensurmyndigheter ikke ønsker for Xi Jinping – og den gamle generalens navn er derfor visket vekk fra søkemotorene.

Les Therese Solliens kommentar: Har Kina fått en ny keiser?

Ingen kritikk fra Donald Trump

Men motstanden mot Xis stadig strammere grep om makten er likevel synlig i deler av den kinesiske offentligheten. Mandag signerte 11 ledende kinesiske menneskerettighetsforkjempere et opprop i protest mot den planlagte grunnlovsendringen.

– Kina får nå en keiser uten keisertittel, et monarki uten en monarkisk institusjon. Dette er en reversering av historien. Det er et alvorlig overtramp mot Kinas demokrati og rettssikkerhet, og det er et «nei» til reformene Kina har oppnådd de siste 40 årene, skriver Wang Dan og de andre aktivistene i oppropet.

THOMAS PETER / Reuters

Fra internasjonale politiske ledere har det foreløpig vært svært stille. USAs president, Donald Trump, retter ingen kritikk mot Xi Jinping.

– Dette er en beslutning Kina må ta for å finne ut av hva som er best for deres land, sa Sarah Sanders, pressetalskvinnen i Det hvite hus, mandag kveld.

Ikke alle er enige.

Den amerikanske senatoren John McCain, sier at USA må reagere fordi Xi nå blir «diktator på livstid»:

America must fight for universal values, rule of law, open commerce & respect for sovereignty. If we don’t, who will? Certainly not a dictator for life… https://t.co/iTmsbtEdFO — John McCain (@SenJohnMcCain) February 26, 2018

Tror Xis handlinger blir viktige for verden

Blant Kina-ekspertene har de siste dagene vært preget av høylytt debatt og svært mange advarsler om hvor Kina er på vei. Selv om flere har forutsett at Xi ville sitter ut over sine to tilmålte perioder, er mange likevel overrasket over at det faktisk ser ut til å skje.

Den norske Oxford-forfatteren Stein Ringen mener at Norge og andre land burde protestere kraftig mot den politiske utviklingen i Kina.

– Det burde vært ramaskrik. Men verden, ikke minst Norge, sitter musestille, sier han til Aftenposten.

En rekke andre Kina-kjennere er sterkt bekymret. Kina er nå på vei mot en ny, langvarig fase med «strengt diktatur», fastslår Jerome Cohen, en av verdens fremste eksperter på kinesisk lovverk.

China is likely to enter another long period of severe dictatorship https://t.co/AvBGHOYIaW — Jerome Cohen 孔傑榮(柯恩) (@jeromeacohen) February 26, 2018

Han tror også at Xis makttilegnelse vil få konsekvenser for verden utenfor Midtens rike:

– Dette vil ha en enorm effekt på verdensordenen. Det vil gjøre det mulig for ham å opptre dristigere og øker risikoen for at han oppfører seg på en vilkårlig måte og kanskje gjør feil i internasjonale relasjoner. Dette vil helt sikkert forhindre Kinas forsøk på å bli respektert for sin «myke makt» så vel som for sin militære og økonomiske fremgang, skriver Cohen på sin egen nettside.