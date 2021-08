Melder om ny, stor eksplosjon i Kabul. Skal være en kontrollert destruksjon av våpen.

Det meldes om en ny, stor eksplosjon i Kabul. Det skjer bare timer etter IS har påtatt seg skylden for to svært blodige angrep mot flyplassen i Kabul.

Den siste eksplosjonen skal ha skjedd 3–4 kilometer fra flyplassen. Ifølge Taliban var det en kontrollert eksplosjon etter destruksjon av amerikansk ammunisjon, melder nyhetsbyrået Reuters.

Pentagon gikk på en pressekonferanse ut og sa at de forventet flere angrep den nærmeste tiden og at de nå

lener seg på Taliban for å sikre flyplassen.