Utnevnte ny biskop. Da brøt et lite helvete løs.

Opprørspoliti brukte søndag tåregass mot demonstranter som forsøkte å blokkere innsettelsen av en ny biskop i den serbisk-ortodokse kirken i Montenegro.

NTB-AP

Nå nettopp

Innsettelsesseremonien fant sted søndag i Cetinje, Montenegros gamle hovedstad, etter at den serbiske patriarken Porfirije og den nye metropolitten Joanikije ankom Cetinje i morgentimene.

De to kom med helikopter fordi demonstranter hadde sperret veien fra Podgorica, og ble ført inn i klosteret i Cetinje omgitt av væpnet politi iført skuddsikre vester.

Overhodet for den serbisk-ortodokse kirken, patriarken Porfirije, i midten, med den nye biskopen i Montenegros serbisk-ortodokse kirke, metropolitt Joanikije, til venstre, under en seremoni i Podgorica før innsettelsen søndag.

Protestene startet lørdag da demonstranter omringet klosteret der innsettelsen av Joanikije skulle finne sted. De bygde barrikader av søppelkonteinere, bildekk og store steiner for å stanse seremonien, skjøt i været og kastet stein og flasker på politiet.

Montenegrinere med Montenegros flagg protesterer mot innsettelsen av en ny biskop i den montenegrinske serbisk-ortodokse kirken i Cetinje.

Reagerer på undergraving

Motstandere av den serbiske kirken i landet reagerer på det de kaller serbisk undergraving av landets uavhengighet, og fortsatte protestene mens seremonien pågikk.

Gjennom hele natt til søndag blokkerte demonstranter som ropte «Dette er ikke Serbia» og «Lenge leve Montenegro», hovedveien mellom hovedstaden Podgorica og den historiske hovedstaden Cetinje.

Politiet og mediene melder at sju politifolk og flere demonstranter ble skadd, og at 14 ble pågrepet.

Lørdag hilste tusener av ortodokse patriarken og den nye metropolitten før søndagens seremoni i Cetinje.

Gratulasjoner fra Serbia

Serbias president Aleksandar Vucic, som Montenegros opposisjon anklager for å blande seg inn i Montenegros saker sammen med Russland, gratulerte Joanikije og applauderte den montenegrinske regjeringen for å sørge for at seremonien gikk sin gang.

Montenegro var den siste jugoslaviske republikken som erklærte seg selvstendig fra Serbia i 2006. Nesten 62 prosent av befolkningen er ortodokse, og serbere utgjør 29 prosent av befolkningen. Mange av serberne mener Montenegro fortsatt skulle vært tilknyttet Serbia.

Den ortodokse kirken er landets største religiøse institusjon, men president Milo Djukanovic beskylder den for å undergrave landets uavhengighet og forsøke å bringe landet tilbake under serbisk kontroll.

Ønsker egen kirke

Siden kirken ikke anerkjenner Montenegros uavhengighet, ønsker Djukanovic og mange montenegrinere at Montenegro får sin egen ortodokse kirke, løsrevet fra den serbiske.

Djukanovic bedyret at han ikke tar parti i den dype splittelsen i landet, men han hyllet likevel demonstrantene som han sa forsvarer nasjonale interesser mot serbiske forsøk på undergraving gjennom kirken.

Den serbisk-ortodokse kirken spilte en viktig rolle under demonstrasjoner i fjor som bidro til å felle den provestlige regjeringen som hadde styrt i flere år.

Den nye langt mer serbisk-vennlige regjeringen under ledelse av statsminister Zdravko Krivokapic inkluderer nå både pro-serbiske og pro-russiske partier.