Slik har invasjonen vært så langt

Tidlig torsdag morgen begynte den største invasjonen i Europa siden andre verdenskrig. Litt før klokken 05.00 startet det russiske rakettregnet. Panservognene rullet over grensen til Ukraina, et land med 42 millioner innbyggere.

Dette satelittbildet, tatt torsdag, viser skader på den ukrainske flybasen Chuhuiv etter russiske angrep mot det.

24. feb. 2022 22:17 Sist oppdatert 13 minutter siden

Mer enn 160 missiler ble brukt mot ukrainske mål da russlands militære angrep og invasjon startet, ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet.

Missilene ble avfyrt fra Hviterussland, Russland og Svartehavet og traff mål over hele Ukraina, som denne flyplassen vest i landet.

Krysset grensen i nord, sør og øst

Samtidig krysset bakkestyrker grensen. Russerne har angrepet med bakkestyrker fra nord og fra øst. Videoen fra torsdag morgen, viser russerne som kjører inn i Ukraina fra Krim.

Hvor langt har russerne kommet?

Dette endrer seg fortløpende og det finnes lite og tildels motstridende informasjon fra enkelte områder. Men det er kommet meldinger om pågående kamper i områdene markert på kartet under.

Det ble sist oppdatert torsdag kveld.

Harde kamper om flyplass

Russiske soldater ble fraktet inn med helikopter, ifølge ukrainske myndigheter. Disse soldatene har ligget før hovedstyrken fra nord og hadde i en lang periode kontroll over flyplassen like ved Kyiv.

Torsdag kveld meldte ukrainske myndigheter at de hadde tatt tilbake kontrollen over flyplassen.

Minst 57 personer drept

Torsdag kveld skal 57 personer være drept og 169 såret. Det opplyser Ukrainas helseminister Viktor Liasjko, ifølge Reuters. Hvor mange av disse som er sivile, er foreløpig ikke kjent. Ifølge BBC skal det være snakk om minst 10 sivile drepte. Blant dem seks stykker i et luftangrep nær hovedstaden Kyiv.

FNs høykommissær for flyktninger anslår nå at over 100.000 ukrainere er hjemløse eller på flukt etter krigens første dag. Røde Kors sier til Aftenposten at de ikke har oversikt over hverken sårede eller drepte.

Putin har selv sagt at angrepene retter seg mot militære mål. Men noen av de første bombene rammet en boligblokk i byen Tsjuhujiv, øst i landet.

Bombene drepte én sivil. Flere ble skadet. Det som frem til torsdag morgen hadde vært hjemmene til flere titalls ukrainere var totalt ødelagt.

En kvinne ble såret i et angrep som traff en boligblokk i Tsjuhujiv by.

Kilde: Innledende fase

Russlands angrep har vært planlagt av president Vladimir Putin i flere måneder, sier USAs president Joe Biden. Hva sier russerne selv én dag inn i invasjonen?

Suksess, ifølge generalmajor Igor Konasjenkov, talsperson for det russiske forsvarsdepartementet.

Flyplasser, militærstasjoner og annen viktig infrastruktur har vært viktige mål for Russland. Neste mål er hovedstaden Kyiv og andre storbyer, ifølge militærkorrespondent Dan Lamothe i The Washington Post. Han har snakket med en amerikansk forsvarskilde med innsikt i konflikten.

Torsdagens angrep er innledende fase av en fullskala invasjon, sier Pentagon-kilden til The Washington Post. Dette vil trolig arte seg i flere faser.

– Hvor mange og hvor lenge vet vi ikke.

Russiske stridsvogner ruller inn mot Mariupol i Ukraina.

Lamothes kilde i Pentagon hevder at de hardeste kampene så langt har pågått i Kharkiv, byen som ligger ved Ukrainas grense til Russland i øst.

Også i Sumy i nordøst, Kherson og Odesa i sør og på militærflyplassen Hostomel nær Kyiv pågår det harde kamper.

– Putin angriper bredt for å føle seg frem. Det vi har sett er mindre trefninger for å finne svakheter.

Det sier oberstløytnant Palle Ydstebø på NRK Dagsrevyen torsdag kveld.

Ukrainas front i nord og høst har holdt bra mot russerne, mener han.