Nato-sjef Jens Stoltenberg møter pressen om Ukraina

Nato-sjef Jens Stoltenberg kaller Russlands handlinger i Ukraina «det farligste øyeblikket for europeisk sikkerhet på en generasjon». USA kaller Russlands handlinger begynnelsen på en invasjon i Ukraina.

Jens Stoltenberg omtaler sikkerhetssituasjonen i Europa som farlig etter at Russland besluttet å invadere Ukraina.

22. feb. 2022 16:42 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres fortløpende.

Russlands president Vladimir Putin anerkjente mandag kveld utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina som selvstendige stater. Kort tid etter beordret han russiske styrker inn i de to republikkene.

Reuters publiserte tirsdag bilder av militære kjøretøy i Donetsks gater.

– Alt tyder på fullskala invasjon

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier Ukraina har gått fra destabilisering av Ukraina til å begå militære handlinger. Han møtte pressen tirsdag klokken 17.

– Alle indikasjoner tyder på at Russland fortsatt planlegger for en fullskala invasjon, sier han.

– Nato fordømmer Russlands handlinger. Dette får store konsekvenser for europeisk sikkerhet. Krisen er skapt av Russland alene.

– Ytterligere skritt fra Russland

Blant kjøretøyene som ble observert i Donetsk, var det stridsvogner. Russland selv nekter for å ha sendt styrker inn i områdene. Kjøretøyene var uten kjennetegn.

Putin har nå fått grønt lys av nasjonalforsamlingen til å bruke militærmakt utenfor Russland, skriver nyhetsbyrået AP.

– Dette er bare et ytterligere skritt, sier Stoltenberg.

Det hvite hus i USA kaller det begynnelsen på en invasjon, ifølge Politico. Vestlige land har i tur og orden fordømt handlingene. FN kaller det et brudd på folkeretten.

Dette bildet viser en stridsvogn av russisk fabrikat i Donetsk natt til tirsdag.

– Det vi ser nå er at et land som allerede er invadert, blir utsatt for ytterlig invadering og enda mer russisk tilstedeværelse.

Stoltenberg viser til at Russland annekterte Krim-halvøya i 2014 og siden har hatt militære styrker i Donbas-regionen i østlige Ukraina.

– Vi fortsetter å bistå Ukraina med sterk politisk støtte. Allierte bistår økonomisk og med utstyr for å hjelpe Ukraina med å forsvare seg, sier Stoltenberg.

– Reell risiko for krig

– Dette er en alvorlig eskalering fra Russlands side. Handlingene er et brudd på internasjonale lover. Dette undergraver Ukrainas suverenitet og territorielle integritet, sier Stoltenberg.

– Vi oppfordrer Russland til å velge diplomati. Dette er den farligste situasjonen i Europas sikkerhet på en generasjon, sier Stoltenberg.

Dagbladet spurte Stoltenberg om europeeres frykt for en fullskala krig og hvor langt unna vi er. På det svarte han:

– Det er en reell risiko for det. Det som nå skjer, har vi advart mot i flere måneder. Men det er fortsatt mulig for Russland å endre retning og ikke fortsette den militære opptrappingen og invadere Ukraina ytterligere.

Stoltenberg understreket flere ganger at Nato er klare for å snakke med Russland.