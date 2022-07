«God samaritan» stanset en masseskyting. Slikt skjer svært sjelden.

Våpenlobbyen mente de fikk en bekreftelse. En «snill skytter» stanset en «slem skytter» på et kjøpesenter i Indiana. Tall tyder på at dette ikke skjer veldig ofte.

– Det var en god samaritan som observerte skytingen og skjøt skytteren, sa James Ison fra det lokale politiet etter en masseskyting i Indiana.

Søndag ble tre personer skutt og drept på et kjøpesenter i Indiana i USA. To personer ble dessuten såret og innlagt på sykehus.

Mannen som skjøt, var bevæpnet med en rifle og flere magasiner med ammunisjon.

Den 20 år gamle gjerningsmannen ble stanset av en bevæpnet 22-åring som tilfeldigvis var der.

– Det var en god samaritan som observerte skytingen og skjøt skytteren, sa James Ison fra det lokale politiet under en pressekonferanse.

Det er den 22 år gamle Elisjsha Dicken som nå hyllet for å ha stoppet angriperen. Han var på kjøpesenteret sammen med kjæresten sin da skytingen begynte. Dicken var lovlig bevæpnet. En ny lov i delstaten sier nemlig at alle over 18 år med rent rulleblad kan gå med våpen på seg. Den trådte i kraft 1. juli i år.

Kjøpesenteret forbyr våpen på sitt område, men nevner ikke dette i sin ros av 22-åringen som grep inn.

– Mange flere villle ha dødd hadde det ikke vært for en ansvarlig bevæpnet borger, sa politimester Ison.

NRA: – Vi sier det igjen

Hendelsen blir brukt for alt den er verdt av den amerikanske våpenlobbyen.

– Vi sier det igjen. Den eneste måten å stoppe en slem person med våpen, er en snill person med et våpen, tvitret National Rifle Association (NRA) etter skytingen.

Dette er en mening NRA ofte fronter. Blant annet gjorde NRA-sjef Wayne LaPierre det etter skoleskytingen på Sandy Hook i 2012.

– Det som stopper bevæpnede «bad guys», er bevæpnede «good guys», sa han den gangen.

Synspunktet er blitt gjentatt en rekke ganger og ble blant annet tatt frem av senator Ted Cruz etter en masseskyting tidligere i år.

Argumentet er tilsynelatende at dersom mange lovlydige personer er bevæpnet, vil masseskytinger kunne bli stoppet.

Dagen før Indiana-skytingen listet NRA opp flere titall eksempler fra de siste tiårene. Dette er tilfeller der en bevæpnet privatperson ifølge NRA stoppet det som kunne ha blitt en masseskyting.

Det ferskeste tilfellet før Indiana, skjedde i Charleston i West-Virginia. Der skjøt og drepte en kvinne en 37-åring som fyrte løs mot en fest.

Sjelden dette skjer

Andre tall antyder at dette er en sjeldenhet. Det viser statistikk som omtales av The New York Times.

Den amerikanske storavisen skriver at det har skjedd minst 433 angrep fra år 2000 til 2021. Dette er tilfeller der en eller flere gjerningspersoner har prøvd å drepe mange ukjente i et tett befolket område.

22 av de 433 masseskytterne ble skutt av en person som tilfeldigvis var der, viser tall avisen har hentet fra Texas State University.

Dobbelt så ofte stoppes masseskyttere av ubevæpnede personer som bruker fysisk makt, skriver avisen.

Politiet stopper én av tre

Tallene viser også dette:

Data om politiets responstid er begrenset, men ifølge tilgjengelige data tok det gjennomsnittlig tre minutter før politiet ankom hendelser med pågående skyting.

De fleste av hendelsene var avsluttet før politiet ankom.

Politiet skjøt – eller stanset på annen måte – angriperen i færre enn ett av tre tilfeller.

Omkring halvparten av hendelsene ble stanset ved at gjerningspersonen begikk selvmord eller sluttet å skyte og flyktet.

Adam Lankford ved Universitetet i Alabama har studert masseskytinger i mer enn et tiår, skriver New York Times.

Han sier til avisen at det er lite som kan gjøres for å stanse en masseskyter helt tidlig i angrepet, før politiet ankommer.

Mange våpen – mange masseskytinger

En sveitsisk undersøkelse fra 2017 kan tyde på at mange våpen i et land henger sammen med mange masseskytinger. Den viser blant annet antall skytevåpen pr. 100 innbyggere i verdens land.

USA ligger høyest, med 121 våpen pr. 100 innbyggere.

Falklandsøyene ligger på annenplass, og skal til sammenligning ha 62 våpen pr. 100 innbyggere.

Norge er land nummer 17, med 29 våpen pr. 100 innbyggere.

USA er også landet hvor det over tid skjer klart flest masseskytinger over tid etter innbyggertall. Ifølge en studie står masseskytinger i USA for 73 prosent av alle tilfeller i verden mellom 1998 og 2019.

Ukjent motiv

Politiet kjenner ennå ikke noe motiv for skytingen i Indiana. Den 20 år gamle mannen skal nylig ha fått varsel om utkastelse fra boligen han leide. I mai sluttet han i en jobb på et lager.

Han hadde ikke noe på rullebladet, men var som ungdom involvert i et slagsmål på skolen. Han har de siste to årene trent på en skytebane i området.