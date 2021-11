Hun blir Sveriges første kvinnelige statsminister. Men kalddusjen kom alt før hun ble valgt.

Magdalena Andersson er valgt til svensk statsminister. Men alt etter noen timer får hun sin første store hodepine.

Magdalena Andersson var rørt da det ble klart at hun var valgt til statsminister. Hun fikk stående applaus i Riksdagen.

24. nov. 2021 10:03 Sist oppdatert 8 minutter siden

Magdalena Andersson (54) blir Sveriges første kvinnelige statsminister. Onsdag morgen skjedde den historiske avstemningen.

For å bli valgt, måtte sosialdemokraten sikre at hun ikke fikk et flertall mot seg. Det gikk med knappest mulig margin: Av Riksdagens 349 representanter stemte 174 imot Andersson.

Andersson selv var rørt til tårer og fikk stående applaus da resultatet var klart.

– Jeg er valgt til Sveriges første kvinnelige statsminister og vet hva det betyr for jenter som vokser opp i landet vårt, sa hun på en pressekonferanse i formiddag.

Andersson fikk ja-stemmer fra eget parti, Miljöpartiet og Vänsterpartiet.

Superonsdag

Men dramatikken er ikke over på det som kalles superonsdag i Sverige.

Den skulle starte klokken 9 med avstemningen om hvem som skal bli statsminister i Sverige etter Stefan Löfven. Löfven har valgt å gi seg og overlot stafettpinnen til sin finansminister gjennom syv år, Magdalena Andersson.

Men alt klokken 8.15 kom en viktig beskjed.

Vil ikke støtte budsjett

Det var nemlig ingen automatikk i at Andersson fikk overta. Først måtte hun sikre at hun hadde nok støtte. Sent tirsdag kveld ble det klart at også det sosialistiske Vänsterpartiet ville sørge for at hun ble valgt. Socialdemokraterna lovet å gi minstepensjonister 1000 kroner ekstra i bostøtte i måneden. Det måtte til for at Vänsterpartiet skulle gi sin støtte.

Dermed var det klart allerede før avstemningen onsdag at Andersson ville bli valgt til ny statsminister.

Men forhandlingene med Vänsterpartiet utløste reaksjoner fra andre partier som regjeringen har samarbeidet med.

Grytidlig onsdag morgen kalte Centerpartiet, som er et liberalt parti, inn til pressekonferanse. Centerpartiet er svært misfornøyd og gjorde det klart at de ikke vil støtte regjeringens budsjett.

Annie Lööf er leder for Centerpartiet, et liberalt parti som både har Senterpartiet og Venstre som norske søsterparti. Onsdag morgen sa hun at de vil slippe frem Magdalena Andersson som statsminister, men vil ikke støtte hennes budsjett.

Det spesielle med nettopp denne onsdagen er nemlig at budsjettet skal behandles i Riksdagen i ettermiddag, bare timer etter at Andersson er valgt.

Det er en viktig forskjell på de to avstemningene: For å bli valgt til statsminister må man unngå å få et flertall mot seg. For å få gjennom budsjettet, må et flertall støtte budsjettet.

Centerpartiet ville slippe frem Andersson som statsminister, men vil ikke støtte hennes budsjett. Det skaper problemer for den nye statsministeren og en spesiell situasjon.

Hun risikerer å måtte regjere på et blått budsjett. Moderaterna (Sveriges Høyre), Kristdemokraterna og Sverigedemokraterna har nemlig blitt enig om en budsjettpakke som har større oppslutning enn regjeringens.

Det er ikke et helt nytt budsjett, men betyr en omfordeling av 20 milliarder kroner fra regjeringens budsjett, ifølge SVT. Det inneholder blant annet skattekutt.

Magdalena Andersson understreker at dette ikke er et helt nytt budsjett. Ifølge hennes kalkyler handler det i praksis om en justering av 10 milliarder i et budsjettforslag med reformer verdt 74 milliarder kroner. Det betyr blant annet at sosialdemokratenes løfte om en ekstra uke ferie for barnefamilier ryker.

– Helheten er først og fremst vårt budsjett. Jeg mener det er en helhet jeg kan styre på, sier Andersson.

Fakta Magdalena Andersson Eva Magdalena Andersson er født 23. januar 1967 i Uppsala. Sosialdemokrat og Sveriges finansminister siden høsten 2014. Ble 4. november valgt som ny partileder på Socialdemokraternas landsmøte etter Stefan Löfven. Utdannet økonom ved Handelshögskolan i Stockholm. Har også vært statssekretær i finansdepartementet, rådgiver for tidligere partileder Mona Sahlin, direktør i Skatteverket og styrerepresentant i den sosialdemokratiske tankesmia Policy Network. Gift med professor Richard Friberg ved Handelshögskolan i Stockholm. De har to barn sammen. Kilde: Wikipedia/NTB Vis mer

– En merkelig dag

– En hysterisk situasjon. Det normale er at man ikke kan regjere på noen andres budsjett, sier Aftonbladets kommentator, Lena Mellin.

Ifølge svenske kommentatorer er det vanlige at en regjering går av når de ikke får gjennom sitt budsjett. Men det finnes unntak, og ingen ønsker ekstravalg så kort tid før den ordinære valget neste høst.

Men Socialdemokraternas juniorpartner i regjering, Miljöpartiet, er svært skuffet over Centerpartiets beskjed. Talskvinne Marta Stenevi i Miljöpartiet sa onsdag morgen at de må ta en diskusjon internt i partiet hva dette vil bety for dem. Det alternativet budsjettet vil blant annet bety lavere bensin- og dieselavgift.

– Dette er en merkelig dag. Her skal vi stemme frem vår første kvinnelige statsminister. Og så får vi beskjed om det første budsjettet som er fremforhandlet med et høyreekstremt parti, vil bli vedtatt, sa Stenevi til Sveriges Television.

Stenevi sikter til at Moderaterna og Kristdemokraterna samarbeidet med det innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna om et alternativt budsjettforslag.

Professor i statsvitenskap ved Stockholms universitet, Tommy Möller, sier til samme kanal at Andersson tiltrer i en «svært vanskelig parlamentarisk situasjon».

Lederen i Vänsterpartiet Nooshi Dadgostar satte hardt mot hardt og krevde bedre vilkår for minstepensjonister. Hun fikk gjennomslag for dette og støttet Andersson som statsminister.

Bakgrunnen er følgende:

Etter valget i 2017 fikk ingen av de to tradisjonelle blokkene i svensk politikk flertall. Det har gjort det vanskelig å styre.

Det tok derfor flere måneder før en ny regjering kom på plass. Det skjedde da Socialdemokraterna inngikk en avtale med de borgerlige partiene Centerpartiet og Liberalerna. De inngikk den såkalte Januaravtalen i 2018.

Centerpartiet krevde at Socialdemokraterna ikke gjorde noen avtaler med Vänsterparti. Det er et sosialistisk parti som ligger et sted mellom SV og Rødt i Norge. Centerpartiet vil heller ikke ha noe å gjøre med Sverigedemokraterna, som de kaller høyreekstreme.

Vänsterparti er lei av å bli utestengt og vil ha innflytelse . Derfor satte de hardt mot hardt for å gi Andersson sin støtte.

I Sverige kan man utlyse ekstravalg om man ikke klarer å få på plass en regjering. Men ingen ønsker et slikt valg under et år før det er vanlig riksdagsvalg. Et slikt ekstravalg ville nemlig komme i tillegg til et vanlig valg og bare gjelde for noen få måneder.

Den nye regjeringen kommer først på fredag.