Vaksiner til egen befolkning eller til resten av verden? Dette dilemmaet er i ferd med å forsvinne.

Sist måned ble det produsert 1,17 milliarder vaksinedoser mot covid-19. Det gir mer rom for både en tredje dose og deling med verdens fattigste land.

En flylast med vaksiner fra Johnson & Johnson blir levert i Addis Abeba i Etiopia. Bildet er tatt i juli i år.

Nå nettopp

Kritikken har haglet mot verdens rikeste land. De er blitt anklaget for å støvsuge markedet for vaksinedoser mot covid-19. Verdens fattigste land er blitt avspist med smuler.

Denne høsten har den skarpeste kritikken rettet seg mot de rikeste landenes ønske om å sette en tredje dose. Den såkalte oppfriskningsdosen, eller boosterdosen, som den også kalles.

– Hver dag er det seks ganger så mange boosterdoser som blir satt globalt, som det blir satt førstegangs doser i lavinntektsland. Dette er en skandale som må stoppe nå, sa Tedros Ghebreyesus, sjefen for Verdens helseorganisasjon (WHO), den 12. november.

Han mente de rike landene måtte slutte å sette oppfriskningsdoser på friske voksne, og heller gi dem til helsepersonell, eldre og andre utsatte grupper i lavinntektsland.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO-sjefen, har ikke vært fornøyd med vaksineringen av verdens fattige.

Norge vil vaksinere enda mer

En slik prioritering passer ikke nødvendigvis så godt med statsminister Jonas Gahr Støres plan for å unngå en ny nedstengning.

Støre varsler en offensiv for å øke vaksineringen med tredje vaksinedose. Han mener det vil få ned innleggelsestallene på sykehusene. Dermed kan Norge bekjempe den nåværende smittebølgen uten en kraftig nedstengning.

De moralske problemene ved den tredje vaksinedosen kan bli reddet av det enorme volumet som den globale vaksineproduksjonen nå har nådd.

Den siste måneden er det blitt produsert 1,17 milliarder doser, viser tall fra Airfinity, et selskap som har spesialisert seg på å overvåke den farmasøytiske industrien.

Ved nyttår vil det ifølge prognosene ha blitt produsert 11,7 milliarder vaksinedoser mot covid-19. Innen juni neste år øker dette til over 24 milliarder doser, ifølge den internasjonale føderasjonen av farmasøytiske produsenter. Det er nok til tre vaksinedoser til hvert eneste menneske på jorden.

Vaksineprodusentene mener disse tallene viser at de ikke trenger å dele oppskriftene på vaksinene. Produksjonen er allerede stor nok. Nå handler det mer om å bedre distribusjonen, mener de.

Begrensningene kan bli de fattigste landenes evne til å sende ut vaksinene. Og folks vilje til å ta dem.

Ansatte pakker Covishield, en versjon av Astra Zenecas vaksine, på en fabrikk i Pune i India. Verdens største vaksineprodusent, Serum Institute of India, gjenopptok eksport av vaksinedoser i november, etter en pause siden mars.

De rike landene har kjøpt mer enn de trenger

Norge har gjennom hele pandemien vært en pådriver for at de rike landene også skal sikre vaksinedoser, medisiner, tester og annet medisinsk utstyr til verdens fattige land.

Ett av initiativene, Covax, skulle sikre koronavaksine til fattige land. Hittil er over en halv milliard doser blitt sendt ut til 144 land.

Likevel har bare 3 prosent av befolkningen i verdens fattigste land blitt fullvaksinert.

En av årsakene er at de viktigste produksjonslandene, India og Kina, har beholdt vaksinedosene selv. India, også kalt verdens apotek, gjennomgikk i våres en grusom smittebølge. Først i oktober åpnet de for eksport av vaksiner.

Verdens rikeste land fortsetter å kjøpe opp flere vaksinedoser enn de trenger. Innen utgangen av året vil de rikeste landene ha 1,2 milliarder doser på lager, opplyser Airfinity til NPR

Riktignok vil 600 millioner av disse dosene bli donert til fattige land. Men 50 millioner doser vil trolig gå ut på dato før de kan bli gitt bort.

Det vil være langt mer effektivt dersom de rike landene donerer penger slik at doser kan bli kjøpt direkte til de fattigere landene. Vaksineprodusentene vil måtte selge vaksinedosene til en lavere pris, men det har produsentene råd til. Pfizer/Biontech solgte i tredje kvartal i år vaksine for 96 milliarder kroner, ifølge Airfinity.

Hva med omikron?

En stor joker i dette spillet er om vaksinene vi har vil være effektive mot omikronvarianten. Den nye virusvarianten har over 30 mutasjoner og sjefen for vaksineprodusenten Moderna uttrykte tirsdag tvil om hvorvidt deres vaksine vil virke mot omikron.

Vaksineprodusentene har startet laboratorieundersøkelser, men det tar to uker å få svar. Å lage oppdaterte vaksiner vil ta minst tre måneder.

– Heldigvis har vaksinebeskyttelsen mot alvorlig sykdom vist seg å være ganske bra bevart med både alfavarianten fra i vår og deltavarianten fra i sommer. Det er godt håp om at det vil gjelde også omikronvarianten. Vi vil sannsynligvis vite mer om dette i løpet av uken, opplyste Preben Aavitsland i FHI mandag til Aftenposten.

Han var krystallklar på at det ikke har noe for seg å vente på en eventuell oppdatert vaksine.

– Vi anbefaler absolutt folk å ta den tredje dosen så snart de får tilbudet. Nå gjelder det alle som er 65 år og over spesielt, men etter hvert også de som er 45 år og over. Ikke vent på noen ny vaksine som kanskje aldri kommer. Det er nå i vinter man trenger beskyttelsen, ikke neste sommer, svarte Aavitsland.

Dette er vurderingene FHI må gjøre

Regjeringen besluttet 12. november å tilby en tredje oppfriskningsdose til befolkningen over 18 år. Foreløpig har FHI åpnet for en oppfriskningsdose til alle over 45 år, men personer over 65 år skal prioriteres først.

Sannsynligheten for alvorlig sykdom blant fullvaksinerte personer under 45 år er svært lav. FHI vil fortløpende vurdere behov for ytterligere doser i denne aldersgruppen. De vurderer også om man skal tilby barn i alderen 5 til 11 år sin første dose.

Dette er faktorene de må vurdere:

Tapt effekt hos fullvaksinerte: Hvor mye effekt har vaksinene mistet over tid for de ulike aldersgruppene? Og hvor mye bedre stilt står man dersom man får en oppfriskningsdose?

Det må vurderes opp mot risikoen for alvorlig sykdom og risikoen for bivirkninger fra vaksinene.

En mann får en dose med vaksinen fra Johnson & Johnson i Afghanistan den 11. juli i år.

Rettferdig bruk: Bare 3 prosent av befolkningen i lavinntektsland er blitt fullvaksinert. I den rike delen av verden er 67 prosent av befolkningen fullvaksinert.

– I mange av de fattigste landene har man ikke fått vaksinert helsepersonell og slett ikke risikogruppene, sier Frode Forland, fagdirektør ved FHI.

Han mener kapitalen og makten har rådd. De som har klart å skaffe seg avtaler med industrien, har fått vaksiner. De har fått dosene først og kanskje også fått tilgang til de beste vaksinene.

– Norge er med i dette systemet gjennom EU, til lykke for Norge, men til ulykke for andre land, som har havnet nederst på rangstigen, sier Forland.

Hvor rammer pandemien hardest? Mange fattige land, særlig i Afrika, har ikke hatt en så alvorlig utvikling av pandemien.

– Det kan skyldes underrapportering. Det kan være at epidemien går roligere forbi fordi man har en yngre befolkning som bor mer på landsbygda. Det er spørsmål som gjenstår å svare på, sier Forland.

Samtidig er de europeiske landene inne i en alvorlig smittebølge. At Europa har en eldre befolkning, som har større risiko for å bli alvorlig syke og dø, kan rettferdiggjøre at man bruker flere vaksinedoser der.

– Det er et argument som taler i den retning, absolutt. Byrden av sykdommen er høyst relevant. Men det rettferdiggjør ikke at man for eksempel ikke får gitt vaksine til helsearbeidere i lavinntektsland, som i stor grad også har mistet livet ved å stå i behandlingskjeden, mener Forland.

Kan en «norsk» dose brukes et annet sted? Vaksiner som ikke blir brukt i Norge, kan ikke uten videre deles med andre land. Norge har kjøpt inn doser via EU-systemet og har vært avtaleforpliktet til å bruke dosene i Norge.

Hvis en enkeltperson sier nei takk til en tredje vaksinedose, kan den dosen da brukes i et fattig land i Afrika i stedet? Antagelig ikke.

– Det er den norske regjeringens valg og de store avtalene som avgjør om man kan få mer rettferdighet i dette, sier Forland.