Dette dekkes ikke av forsikringen hvis du drar til utlandet i juleferien

Samtidig som forsikringsselskaper advarer, selger reiselivsnæringen utenlandsturer for harde livet. Hva bør du tenke på hvis du skal dra, og hva dekker forsikringen?

Nordmenn liker å besøke strendene på Gran Canaria i juleferien. Pr. nå er kryssing av grensene inn til Spania tillatt for borgere fra EU/Schengen-land.

10 minutter siden

Tidligere denne uken advarte Tryg forsikring mot å dra på reise til utlandet i julen. Samtidig oppfordrer reisenæringen oss til å utnytte de røde dagene og reise på en solrik juleferie.

Nå kommer den nye omikron-varianten fra Sør Afrika og skaper enda mer uro.

M hva gjør du hvis du allerede har bestilt tur og er innstilt på å dra? Hva dekkes av reiseforsikringen, og hva må du selv stå for?

I denne saken får du svar på hva du bør tenke på før du pakker kofferten og reiser.

Forholdene kan fort endre seg

Kommunikasjonssjef i Tryg forsikring Ole Irgens mener det viktigste du kan gjøre, er å sette deg grundig inn i koronasituasjonen dit du tenker å dra.

Kommunikasjonsdirektør i If forsikring og Europeiske Reiseforsikring Andreas Handeland er enig.

– For oss er det viktig å bevisstgjøre kundene på hva de risikerer, slik at de tar forholdsregler deretter, sier han.

Det er ikke nok å sette seg inn i nasjonale tiltak. Akkurat som i Norge kan det være lokale områder med høyt smittetrykk. Og forholdene kan fort endre seg, påpeker Irgens:

– Nå ser vi at flere land på kort varsel har innført restriksjoner for reisende fra det sørlige Afrika, med karanteneplikt for de som skal tilbake til eget hjemland. Slike tiltak gjør det ekstra risikofylt å legge ut på utenlandsreise akkurat nå.

Han legger til:

– Dersom det innføres begrensninger på reisemålet som portforbud eller at kultur- og idrettstilbud stenges, kan det fort bli en kjedelig ferie.

Handeland er klar på at de ikke kommer med reiseråd.

– Vi overlater til Utenriksdepartementet (UD) å avgjøre hvor det er trygt for nordmenn å reise, og vi tilpasser vår forsikring etter deres reiseråd.

Her finner du en oversikt over de landene der UD har utstedt reiseråd.

Mange drar til Alpene om vinteren, men det er jo stusslig å dra dit hvis alle skianlegg er stengt, sier kommunikasjonssjef i Tryg forsikring Ole Irgens.

Sett deg inn i innreiseregler

Noen land kan ha spesielle regler knyttet til innreise. Irgens ber folk som skal ut på reise, om å sette seg inn i landets innreiseregler.

Rammes du av nasjonale tiltak som ikke er nevnt i UDs reiseråd, får du nemlig ikke igjen penger på forsikringen for eventuelle utlegg du måtte ha i forbindelse med dette.

– En periode var det obligatorisk med 14 dager på karantenehotell i Thailand, uavhengig av vaksinestatus. Slike kostnader dekkes ikke av reiseforsikringen, sier Irgens.

De samme reglene gjelder i If forsikring:

– En innreisekarantene eller innreisenekt er noe man vet om før man drar, og er ikke en uforutsett utgift vi dekker. Men skulle en innreisenekt innføres når du allerede er på vei til reisemålet, skal vi selvsagt hjelpe deg, sier Handeland.

Her finner du oversikt over ulike lands innreiseregler.

Hva dekker reiseforsikringen?

Reiseforsikringen gjelder som normalt i land som ikke omfattes av reiseråd fra UD. Per i dag er det ikke reiseråd for land i Europa. Østerrike er i lockdown og åpner ikke for turistreiser før etter 13. desember, men det er ikke utstedt reiseråd fra UD hit.

I tillegg er det en del restriksjoner til land utenfor Europa.

Blir du syk på reise i land det er lov å reise til, også koronasyk, gjelder imidlertid forsikringen som vanlig. Selv om du reiser uvaksinert.

– Men vi anbefaler sterkt å være fullvaksinert. Ulike land har ulik kapasitet i helsevesenet og på sykehuset. Spania har for eksempel god kapasitet og lavt smittepress, mens i Hellas er situasjonen mer kritisk, sier Irgens.

Blir du plassert i isolasjon eller myndighetspålagt smittekarantene på tur, dekkes merkostnader knyttet til opphold og ny hjemreise.

– Å havne i isolasjon eller myndighetspålagt smittekarantene er ikke noe du kan noe for, så det får du dekket, forklarer Handeland.

– For oss er det viktig å bevisstgjøre kundene på hva de risikerer, slik at de tar forholdsregler deretter, sier Andreas Handeland i If forsikring.

Irgens påpeker at det er usikkert å reise ut i en verden som fortsatt er preget av koronapandemien:

– Velger du å reise, bør du kjøpe flybilletter som kan avbestilles eller bookes om, og du bør ikke forhåndsbetale for hotell eller leiebil.