«Dreper» Alexandria Ocasio-Cortez i tegnefilm

Demokratene vil straffe republikaneren Paul Gosar. Han la ut en video hvor han «dreper» en politisk motstander og truer presidenten.

Twitter har merket filmsnutten med at den inneholder hat og bryter selskapets regler. Men de har ikke fjernet den.

Nå nettopp

«Er det noen anime-fans der ute?» spør Paul Gosar på Twitter.

Anime er japanske tegnefilmer. Gosar er republikansk kongressmedlem fra Arizona.

Han la ut en halvannen minutt lang video. Deler av den er manipulert slik at ansiktet hans er på en av superheltene. I én av scenene dreper han den radikale demokraten Alexandria Ocasio-Cortez.

I en annen scene angriper han president Joe Biden med to sverd.

Alt skjer raskt, og manipuleringen av bildene ser amatørmessig ut.

Men reaksjonene er sterke.

Vil etterforske

Twitter skjulte raskt videoen. Selskapet la inn en advarsel om at den har et hatefullt budskap. Men de fjernet den ikke. Brukere kan klikke en ekstra gang for å se den.

Demokratenes leder av Representantens hus vil etterforske Gosar. Nancy Pelosi ber også om at republikanernes minoritetsleder, Kevin McCarthy, om å fordømme Gosar.

Så langt har ikke McCarthy villet svare, skriver The Washington Post.

– Trusler om vold mot medlemmer av kongressen og USAs president kan ikke tolereres, sa Pelosi.

Pressetalskvinne Karine Jean-Pierre i Det hvite hus sa:

– Slikt skal ikke skje, og vi må fordømme det.

Pelosi ber om at kongressens etikk-komité gransker videoen. Hun vil også at politiet skal se på den.

«Ekkel kollega»

Alexandria Ocasio-Cortez selv skrev på Twitter at «en ekkel representant jeg jobber med, som samler inn penger til nynazister delte en fantasifilm der han dreper meg.»

Hun har ingen tro på at Pelosi vil komme noen vei. Hun skrev at Gosar neppe vil bli straffet, i og med at republikanernes ledelse «heier på ham og unnskylder ham».

Paul Gosar blåser av kritikken.

Blåser av kritikerne

Gosar selv tar ikke kritikken så tungt. Han la ut en tegning på Twitter, der budskapet er: «Slapp av, det er en tegneserie».

Ifølge Reuters sier han:

– Jeg vil alltid kjempe for rettsstaten, forsvare våre grenser og forsvare Amerika Først-programmet.

Gosar er en av tidligere president Donald Trumps mest lojale støttespillere. Han beskrev mobben som angrep kongressen 6. januar i år som «fredelige patrioter».