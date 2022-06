Årsakene til at Johnny Depp vant i USA, men tapte i Storbritannia. En av dem er en taktikk kalt «darvo».

(The Washington Post): Juryordningen, bevisbyrde og en taktikk kalt «darvo» kan forklare hvorfor Johnny Depp vant i USA selv om han tapte i britisk rett.

Skuespiller Johnny Depp jublet til tilhengere i rettssalen allerede etter avslutningsprosedyrene. Nå har han vunnet frem med sitt søksmål mot eks-ektefellen Amber Heard.

Utfallet av rettssaken mellom de tidligere ektefellene Johnny Depp og Amber Heard snur kjendisjus på hodet. Det har lenge vært alminnelig antatt at det er lettere for en kjent person å vinne frem med et krav om ærekrenkelse i Storbritannia enn i USA. Nå slår altså denne teorien sprekker.

Onsdag avgjorde en jury på syv at skuespilleren Johnny Depp var blitt ærekrenket av ekskona. Han får 15 millioner dollar i erstatning. Juryen mente også at Amber Heard var blitt svertet av en av Depps advokater. Hun skal ha 2 millioner dollar for det.