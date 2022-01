CNN: USA mener Russland forbereder «false flag»-operasjon mot Ukraina

Amerikanske etterretningskilder sier til CNN fredag at Russland har posisjonert personell for å gjennomføre aksjoner som kunne gi grunnlag for invasjon. Russiske myndigheter avviser påstanden.

Ifølge amerikanske etterretningskilder planlegger Russland skjulte operasjoner for å skape grunnlag for å gå til invasjon av østlige Ukraina. Foto: Vadim Savitskiy / Russian Defense Ministry Press Service via AP, File / NTB

NTB

Nå nettopp

Det skal være snakk om planlegging av en såkalt «false flag» operasjon, skriver CNN og Reuters. Det vil si en operasjon som blir utført med intensjonen om å skjule hvem som står bak, og lede ansvaret over på en annen part.

Formålet skal være å skape et gyldig grunnlag for å invadere østlige Ukraina, tradisjonelt kalt «casus belli».

– Det russiske militæret planlegger å starte med disse aktivitetene noen uker før en militær invasjon, som kan komme før midten av februar. Vi så det samme i 2014 i forbindelse med Krim, sier en amerikansk tjenesteperson til CNN.

Uttalelsen kommer etter at Ukrainas forsvarsdepartement tidligere fredag sa at russiske spesialtjenester forbereder provokasjoner mot russiske styrker i et forsøk på å gi Ukraina skylden.

Russiske myndigheter avviser påstandene som grunnløse, opplyser Dmitrij Peskov, som er pressetalsmann for det russiske regjeringsapparatet. Det er det russiske nyhetsbyrået TASS som gjengir dette.

Det har vært holdt møter mellom USA, Nato og Russland den siste uken, men de har ikke båret frukter.

Russland har ikke vært villig til å redusere sitt militære nærvær langs Ukrainas grense, og USA og Nato har avvist russiske krav om å garantere at Ukraina aldri får bli medlem av forsvarsalliansen.