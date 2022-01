USA mener Russland forbereder skjulte operasjoner mot Ukraina

Russland planlegger aksjoner som de kan bruke for å legitimere en invasjon av Ukraina, hevder amerikanske myndigheter. Russiske myndigheter avviser påstanden.

Ifølge amerikanske etterretningskilder planlegger Russland skjulte operasjoner for å skape grunnlag for å gå til invasjon av østlige Ukraina.

14. jan. 2022 17:54 Sist oppdatert nå nettopp

Det skal være snakk om planlegging av en såkalt «false flag» operasjon, skriver CNN, Reuters og The Guardian. Det vil si en operasjon som blir utført med intensjon om å skjule hvem som står bak. Dermed kan ansvaret ledes over på en annen part. I dette tilfellet: Ukraina.

Målet skal være å skape et gyldig grunnlag for å invadere østlige Ukraina, tradisjonelt kalt «casus belli». Det hevder i hvert fall amerikansk etterretning. De frykter en russisk invasjon allerede i februar, ifølge CNN.

– Det russiske militæret planlegger å starte med disse aktivitetene noen uker før en militær invasjon, som kan komme før midten av februar. Vi så det samme i 2014 i forbindelse med Krim, sier en amerikansk tjenesteperson til kanalen.

– Har øvd på urban krigføring

Både Pentagons talsperson John Kirby og Jen Psaki, som er talsperson i Det hvite hus, bekrefter at amerikanske myndigheter er av denne oppfatningen, skriver The Guardian.

– Vi har informasjon om Russland allerede har utplassert en gruppe som kan gjennomføre en false flag-operasjon i Øst-Ukraina. De har øvd på urban krigføring og å bruke eksplosiver for å gjennomføre sabotasjeaksjoner mot Russlands egne proxy-styrker, sier Psaki.

Russland har ifølge The Guardian plassert mer enn 100.000 soldater i nærheten av Ukrainas grenser. Ukrainas forsvarsdepartement sa tidligere fredag at russiske spesialtjenester forbereder provokasjoner mot russiske styrker. Skylden for disse provoksjonene skal legges på Ukraina, ifølge forsvarsdepartementet.

Sabotører og hackerangrep

The Guardian siterer offisielle talspersoner fra både amerikansk og ukrainske myndigheter. De sier at Russland planlegger en rekke aksjoner.

Blant annet et voldelig angrep på en russisk ambassade, som de vil anklage ukrainske ekstremister for å stå bak. Flere nettsider som tilhører ulike departementer i den ukrainske regjeringen ble fredag utsatt for et hackerangrep. Hackerne skal ha hevdet at sensitiv informasjon om ukrainske statsborgere var blitt lekket, skriver The Guardian.

De fleste nettsidene er nå gjenopprettet, forteller Andriy Yermak til avisen. Han er sjefen for presidentkontoret i Ukraina.

– Russiske påvirkere har allerede begynt å fabrikkere ukrainske provokasjoner i statlige og sosiale medier, sier en amerikansk kilde.

Stoltenberg fordømmer angrepet

Både EU og Nato har fordømt hackerangrepene på den ukrainske regjeringen. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier i en uttalelse at Nato lenge har hjulpet Ukraina med cyber-sikkerheten. Han

– Natos sterkte politiske støtte til Ukraina kommer til å fortsette, sier Stoltenberg i uttalelsen.

Russland: Grunnløse påstander

Russiske myndigheter avviser påstandene som grunnløse. Det opplyser Dmitrij Peskov, som er pressetalsmann for det russiske regjeringsapparatet. Det er det russiske nyhetsbyrået TASS som gjengir dette.

Det har vært holdt møter mellom USA, Nato og Russland den siste uken, men de har ikke båret frukter.

Russland har ikke vært villig til å redusere sitt militære nærvær langs Ukrainas grense. USA og Nato har på sin side avvist russiske krav om å garantere at Ukraina aldri får bli medlem av forsvarsalliansen.