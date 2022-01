Politico: Trump utformet ordre om å beslaglegge valgautomater

Tidligere president Donald Trump laget utkast til en ordre til Pentagon om å beslaglegge valgautomater etter nederlaget i valget i 2020, skriver Politico.

I et utkast skrevet uker etter valgnederlaget, tok Donald Trump til orde for at forsvarsdepartementet skulle beslaglegge valgautomater.

NTB-AFP

9 minutter siden

Utkastet er skrevet få uker etter valgnederlaget og er frigitt av USAs nasjonalarkiv i forbindelse med granskingen av stormingen av kongressbygningen for ett år siden.

Dokumentet fremhever de ekstreme tiltakene Trump vurderte for å beholde makten mot flertallet av velgernes vilje, skriver Politico. Politikknettstedet har fått tilgang til et dokument og et utkast til en ordre kalt «Remarks on National Healing».

Det er datert 16. desember 2020 og tar til orde for å opprette et råd som skulle reise tiltale for alle svindelanklager som oppsto på grunn av beslagene. Men ordren ble aldri signert.

Ett av mange dokument

Dokumentet er blant de over 750 dokumentene som er overgitt til komiteen som gransker stormingen av Kongressen 6. januar 2021. Det skjedde etter at høyesterett avslo Trumps forsøk på å hindre en frigivelse av disse dokumentene.

– Med øyeblikkelig virkning skal forsvarsministeren beslaglegge, samle inn, beholde og analysere alle maskiner, utstyr, elektronisk lagret informasjon og dokumenter som kreves for oppbevaring, heter det i det tre sider lange utkastet.

Dokumentet gjengir mange av de avkreftede konspirasjonsteoriene om hackede stemmemaskiner som Trump og hans allierte kom med, blant dem advokat Sidney Powell.

Hun fortalte feilaktig til journalister at valget var påvirket av «kommunistiske penger gjennom Venezuela, Cuba og sannsynligvis Kina».

Powell og tidligere borgermester i New York Mayor Rudy Giuliani ledet et mislykket forsøk på å få retten til å underkjenne valgresultatet i flere vippestater i ukene etter valgnederlaget.

Gjentatte påstander om juks

Ekspresidenten og hans allierte kom i flere måneder med påstander om utbredt valgjuks, til tross for at eksperter i hans egen regjering bekreftet at det var den sikreste valggjennomføringen i USAs historie.

Utkastet til ordren som dukket opp fredag, retter seg spesifikt mot berøringsskjermer for valgautomater laget av Dominion. Disse ble brukt i delstaten Georgia, hvor en håndtelling og maskintelling bekreftet Joe Bidens seier.

Det gjentar falske påstander om at Dominion er «eid eller sterkt kontrollert og påvirket av utenlandske agenter, land og interesser» og påstår at maskinene er bevisst designet for å skape «systematisk juks».

Powell og Giuliani kjemper for tiden mot ærekrenkelsessøksmål på flere milliarder dollar fra Dominion og Smartmatic, et annet selskap som lager valgautomater.