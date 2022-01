Tyver tømmer tog for pakker

Amerikanere som venter på pakker, kan ikke være trygge på at de vil få dem. I Los Angeles i USA flyter pappeskene langs togskinnene. Tyver har funnet en ny gullgruve.

Tog som sakker farten i Los Angeles, har vist seg å være et enkelt bytte for kriminelle.

15. jan. 2022 14:39 Sist oppdatert nå nettopp

Bildene er nesten ikke til å tro. Et hav av pappesker ligger langs og på togskinnene i Lincoln Heights i Los Angeles. Tyver har funnet en ny måte å stjele på.

Når togene sakker farten og venter på å kunne rulle inn på terminalen nær sentrum i byen, brytes containerne opp. Tyvene får fri tilgang til tusenvis av forsendelser.

Det skal ha pågått i månedsvis. Her ligger emballasjen til et stort antall pakker amerikanere venter på. I tillegg ligger det tyvene ikke ville ta med seg. Ubrukte korona-tester. Fiskekroker. Uåpnede konvolutter fra Amazon.

Den lokale fotojournalisten John Schreiber har lagt ut flere videoer på Twitter.

Han anslår at hvert fjerde eller femte togvogn som passerte der han sto, hadde containere som var åpnet.

I snitt blir 90 containere brutt opp hver dag. Union Pacific, som driver toglinjene, vurderer å kjøre omveier utenfor Los Angeles for å unngå tyveriene, melder lokale medier.

Schreiber har forsøkt å spore noen av pakkene. «På vei. Forsinket.» lyder meldingen mottageren får. I virkeligheten er bare pappesken igjen.

Det er ikke bare vanlig politi som har ansvaret for å stoppe tyvene på skinnegangen. En egen politistyrke som tilhører togoperatøren Union Pacific forsøker også stoppe tyvene.

I et brev Union Pacific sendte til påtalemyndigheten 20. desember, skriver de at tyveriene har økt med 160 prosent det siste året. Bare i oktober økte tyveriene med 356 prosent, sammenlignet med oktober 2020, står det i brevet som nyhetskanalen CBSLA har fått tak i.

Over 100 arrestasjoner skal være gjort av ulike politietater i Los Angeles-distriktet. Likevel har ikke Union Pacific hørt om at noen er blitt stilt for retten. Kriminelle er tilbake på gaten i løpet av et døgn, skriver de i brevet.

De anslår at selskapet har tapt 5 millioner dollar på 12 måneder. Da er ikke kostnaden forbrukerne lider regnet med.

Selskaper som frakter pakkene sine med togene, som FedEx og UPS, vurderer å finne andre måter å frakte pakkene sine på.

Til nyhetskanalen CBSLA svarer påtalemyndigheten i Los Angeles at de har reist tiltale mot enkelte, men at bevisene i andre saker ikke har vært nok. De svarer videre at de tar bekymringene fra togoperatøren på alvor.