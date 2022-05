USAs Nato-ambassadør forventer lynprosess for Sverige og Finland

Tiden fra en Nato-søknad blir sendt til Sverige og Finland eventuelt blir medlemmer, utgjør en risiko for dem. Det sier USAs Nato-ambassadør.

USAs Nato-ambassadør Julianne Smith avventer nå om Sverige og Finland sender inn søknad om å bli Nato-medlemmer.

11. mai 2022 18:07 Sist oppdatert nå nettopp

Hun er USAs viktigste diplomat i Nato. Onsdag var Julianne Smith i Oslo. Deretter skal Nato-ambassadøren nordover for å møte amerikanske soldater på militærøvelse i indre Troms. Hun skal også besøke Kirkenes.

Samtidig blir det snart klart om Nato får to nye medlemmer i Norden. I løpet av de neste dagene avgjør Sverige og Finland om vil bli med i Nato.

Det er ingen tvil om at Nato-ambassadør Julianne Smith vil ta imot landene med åpne armer om de velger å søke.

I så fall ser hun for seg en lynprosess. Forrige gang Nato tok opp et medlem, tok godkjenningsprosessen i medlemslandene iallfall et år.

– Jeg kan ikke være sikker. Men jeg tror vi snakker om uker og måneder nå, ikke år, sa Smith på et pressemøte i Den norske Atlanterhavskomité.

Hun viste både til støtten i medlemslandene og den vanskelige situasjonen i Ukraina.

Men tempoet har også en annen grunn:

Frykter hybride hendelser

Både Sverige og Finland har vært bekymret for hva slags hjelp de kan få dersom noe skjer i tiden mellom en eventuell søker og at de er fullverdige Nato-medlemmer.

– Perioden innebærer noen risikoer for Finland og Sverige, sa Smith.

– Da kan det være en risiko for at Russland vil uttrykke sin misnøye, eller prøve å påvirke godkjenningsprosessen. Derfor snakker vi og andre Nato-land om hva vi kan gjøre for å gi forsikringer i denne perioden. Det kan for eksempel handle om øvelser, sier Smith.

Russland har truet med at det vil få «militærtekniske» konsekvenser for Sverige og Finland hvis de melder seg inn i Nato.

– Jeg kan ikke si sikkert hva det er. Men vi kan se for oss en form for hybrid hendelse. Om det er cyberangrep eller informasjonskampanje, gjenstår å se, sier Smith.

Storbritannias statsminister Boris Johnson besøkte onsdag Sverige og Finland og lovet begge land britisk hjelp.

Fakta Norden og Nato Norge, Island og Danmark har vært medlemmer at Nato siden oppstarten i 1949. Sverige og Finland var nøytrale under hele den kalde krigen. Etter Sovjetunionens oppløsning forble de militært alliansefrie, men har inngått mange avtaler med Nato og Nato-land. Etter at Russland invaderte Ukraina viser meningsmålinger flertall for Nato-medlemskap i begge land. De nærmeste dagene vil de politiske lederne i begge land ta stilling til om de skal søke. Vis mer

Avgjøres i løpet av dager

Torsdag er det ventet at Finlands president og regjering vil si om de anbefaler et finsk Nato-medlemskap. I helgen skal det sosialdemokratiske partiet i Sverige bestemme seg.

Hvis de går inn for Nato-medlemskap, må de først sende en formell søknad.

Deretter blir det samtaler med Nato om betingelsene for medlemskap og hva det betyr. Dette kan ta noen uker.

Hvis de kommer i mål, vil søkerlandene undertegne en tilslutningsavtale.

Hvis Natos råd giver klarsignal, skal tilslutningen godkjennes av alle medlemslandene. For eksempel må Stortinget og de 29 andre nasjonalforsamlingene gi grønt lys.

Flere finske eksperter har pekt på faren for at enkelte Nato-land kan bli utsatt for påvirkningsoperasjoner for å hindre at denne ratifikasjonen går gjennom.

Smith sier at hun avventer prosessen, men at hun ikke tror det vil bli noe problem.

– Vanskelig å se slutten

Julianne Smith tiltrådte som Nato-ambassadør på starten av året. Tidligere har hun vært nær rådgiver for både president Joe Biden og utenriksminister Anthony Blinken.

USA og andre Nato-land har gitt Ukraina mengder med våpen og forsvarsmateriell etter at Russland invaderte landet. Smith understreker at det ikke er Nato, men enkeltland, som gir dette.

Hun vil ikke svare direkte på hvor grensen for hva de vil gi går. Smith sier at de ser på hva ukrainerne ber om, hva de prioriterer og hva enkeltland er villig til å gi.

– Vi hadde aldri trodd at dette skulle vare i måneder. Nå ser vi at dette kan bli en langtrukken konflikt. Vi ser nå på hvordan vi kan samarbeide med ukrainske styrker for å se om de kan operere på annet enn utstyr fra sovjettiden. Men det som ikke forandrer seg, er følgende: Amerikanske soldater vil aldri være direkte involvert, sier Smith.

Hun sier at det er vanskelig å se for seg hvordan krigen vil ta slutt.

– Her har vi en situasjon hvor russiske militære styrker ikke lykkes på bakken. De måtte forlate Kyiv og trekke seg tilbake fra sine opprinnelige mål. Likevel fortsetter Putin å gå videre med sine ambisjoner. Han lar ikke det som skjer på bakken påvirke målene. Det gjør det enda vanskeligere å forstå hvordan og når dette tar slutt, sier Smith.