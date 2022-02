Nyhetsbyrå: Telenor har gitt ut brukerdata til myndighetene i Myanmar

Telenor har fått 200 forespørsler om brukerdata fra myndighetene i landet.

I februar i fjor var det et militærkupp i Myanmar.

8 minutter siden

For et år siden ble Myanmars folkevalgte satt i husarrest. Militæret tok makten og med ett var det skjøre demokratiet i landet satt til side.

Telenor, som har vært den største mobiloperatøren i Myanmar, varslet i fjor at de kom til å selge seg ut av landet. Salget av virksomheten gikk til libanesiske M1 Group. Salget skal etter planen skje 15 februar i år.

Til DN har konsernsjef Sigve Brekke sagt at salget var av hensyn for de ansatte.

– Vi kom til et punkt der hensynet til de ansattes sikkerhet, hensynet til de påleggene som myndighetene ga oss, gjorde at det var umulig å stå i det ut ifra et menneskerettighetsperspektiv og ut ifra verdiene våre, sa han til avisen i oktober i fjor.

I løpet av det siste året skal Telenor ha mottatt over 200 forespørsler fra myndighetene om å få utlevert brukerinformasjon, ifølge Myanmar Now.

Nyhetsbyrået melder at Telenor har innvilget disse forespørslene. Nå er selskapet klaget inn til Datatilsynet for brudd på personvernet, ifølge DN.

Kritikk for salg

Tidligere har flere vært kritiske til at Telenor selger seg ut av landet. Representanter for Myanmars sivilsamfunn har sendt et brev som blant annet var adressert til Jonas Gahr Støre. Det er staten som er største eier i Telenor.

Forfatterne av brevet er bekymret for at salget kan føre til at militærjuntaen kan få tilgang til sensitive persondata fra selskapets 18 millioner telefonkunder i landet.

Tilstanden i landet setter Telenor i en vanskelig situasjon. På én side ønsker de å selge seg ut for å beskytte ansatte og slippe unna ordre fra myndighetene. På en annen side kan de få ytterligere problemer når de skal overføre brukerinformasjon til ny eier.

Aktivister i Myanmar er bekymret for at salget kan føre til at mer informasjon havner hos militærjuntaen. I brevet til Støre ytres det bekymring for at de som kjøper Telenor sin drift i Myanmar ikke skal være like etisk orienterte som Telenor.

Kristian Stokke er tidligere styreleder i Burmakomiteen. De har jobbet for menneskerettigheter i Myanmar.

Han sier det er veldig alvorlig at Telenor har gitt fra seg persondata til militærjuntaen i Myanmar.

– Det er en skandale. Både salget av mobilselskapet og det at selskapet har gitt fra seg data. Det er veldig alvorlig fordi det dreier seg om grunnleggende rettigheter for landets innbyggere og Telenors kunder, sier Stokke til DN.

Fakta Militærkuppet i Myanmar 1. februar 2021 ledet Min Aung Hlaing militæret i et kupp. President Win Myint, regjeringssjef Aung San Suu Kyi og en rekke andre sentrale politikere ble fengslet. Dette var dagen da det nyvalgte parlamentet skulle samles og tas i ed. Kuppet kom som en reaksjon på valget i Myanmar 2020, der Nasjonalligaen for demokrati vant 396 av 476 seter i parlamentet, mens det militærvennlige partiet Det forente solidaritets- og utviklingspartiet kun fikk 33 seter. Vis mer

Bekymret for tortur

Ifølge Myanmar Now skal Telenor har innvilget myndighetenes forespørsler, selv om det har vært bekymringer for at militærjuntaen fikk informasjonen etter tortur.

– Mobilnumrene som er nevnt i dataforespørslene ble hentet ut under avhør av politiske fanger, sier en anonym kilde til nyhetsbyrået.

Militærjuntaen har brukt departmenetet for transport og kommunikasjon til å etterspørre disse dataene.

Ifølge Myanmar Now har de har brukt en lov fra 2013. Den gir landet mulighet til å suspendere teletjenester, avskjære kommunikasjon eller kontrollere tjenester i «nødssituasjoner».

Til DN har kommunikasjonsdirektør Gry Rhode, sagt at det var nødvendig å gi ut det de er blitt beordret om.

– Telenor Myanmar har, sammen med de andre mobiloperatørene og internettleverandørene i Myanmar, mottatt direktiver fra myndighetene i Myanmar. Telenor har forsøkt å være så åpen som mulig om direktivene vi har mottatt, og i begynnelsen publiserte vi alle direktivene fra myndighetene på en egen nettside. På grunn av sikkerhetsrisikoen for ansatte og samarbeidspartnere, kunne vi fra 14. februar 2021 ikke lenger opplyse om direktivene, skriver kommunikasjonsdirektør Gry Rohde Nordhus i Telenor i en e-post og legger til:

– Å bryte eller ikke etterleve de ordrene vi får i Myanmar, ville ha fått svært alvorlige og fullstendig uakseptable konsekvenser for våre ansatte. Dette kan ikke vi stå inne for som arbeidsgiver, sier hun til DN.

Klaget inn til datatilsynet

Sands Advokatfirma har klaget inn Telenor til Datatilsynet, ifølge DN. Klagen er sendt på vegne av en mobilkunde av Telenor som er bosatt i Myanmar.

– Vi ber Datatilsynet å gå inn og granske denne transaksjonen og vurdere hvorvidt de forpliktelsene Telenor Group har etter personopplysningsloven, blir overholdt, sier advokat Ketil Sellæg Ramberg i Sands Advokatfirma til DN.

Kommunikasjonsdirektør Gry Rohde Nordhus i Telenor understreker at GDPR-forskriften ikke gjelder i Myanmar. Hun sier at kundedataene i landet håndteres lokalt av Telenor Myanmar i tråd med det lokale lovverket.

Advokaten mener derimot at det er et delt behandlingsansvar mellom Telenor Group og Telenors mobilselskap i Myanmar.

– Telenor Group er et norsk selskap, og er dermed underlagt GDPR som er en del av den norske personopplysningsloven. Telenor Groups innflytelse på datterselskapet innebærer at Telenor er delt behandlingsansvarlig med sitt datterselskap i Myanmar, sier Ramberg til DN.