Biden og Putin snakket sammen i en time

USAs president Joe Biden advarte lørdag Vladimir Putin om at en russisk invasjon av Ukraina vil føre til store menneskelige lidelser.

Slik så det ut da Putin og Biden møtte hverandre i Sveits i fjor. Også da var Ukraina tema.

12. feb. 2022 19:42 Sist oppdatert nå nettopp

Det opplyser Det hvite hus lørdag etter en samtale mellom Biden og Putin som varte i en time og to minutter. Tonen omtales som «profesjonell», men samtalen førte ikke til noen grunnleggende endringer, sier en amerikansk kilde til AFP.

Den amerikanske presidenten sa også at et russisk angrep på Ukraina vil føre til «raske og store kostnader» for Russland. USA vil fortsette Ukraina-diplomatiet, men er også forberedt på andre scenarioer, var Bidens budskap.

Ulike virkelighetsbeskrivelser

Samtalen begynte rett etter klokken 17 norsk tid.

Den blir av mange sett på som et siste ledd i et omfattende, hektisk diplomati for å dempe den spente situasjonen.

Lørdag ba Biden nok en gang Putin trekke tilbake russiske tropper nær Ukrainas grenser. Bildet er levert av Det hvite hus via Twitter.

Ifølge flere medier skal Putin nok en gang ha kalt de amerikanske påstandene om en mulig nært forestående russisk invasjon for en «provokasjon».

Politico skriver at amerikanske tjenestemenn de siste to dagene jobbet hardt for å avskrekke Putin.

USA og deres allierte har angivelig etterretningsinformasjon som tilsier at Russland når som helst kan komme til å invadere nabolandet i vest.

Det benekter russerne at er tilfelle. De anklager på sin side vestlige land for hysteri og spredning av desinformasjon.

Zelenskyj vil ha faste bevis

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ba lørdag om faste bevis for at den amerikanske påstanden om en nærstående invasjon stemmer.

Den er ifølge Zelenskyj til liten hjelp og kun egnet til å skape panikk.

Myndighetene i landet ba lørdag innbyggere om å beholde roen. Ukrainerne ble også bedt om å unngå handlinger som kan skape panikk eller virke destabiliserende.

Hektisk møtevirksomhet lørdag

Noen timer før han snakket med Biden, hadde Putin nok en samtale med Frankrikes president Emmanuel Macron.

Da Macron var på besøk i den russiske hovedstaden mandag, mente flere kommentatorer at han ble ydmyket.

Lørdag var den franske presidentens budskap at en ærlig dialog ikke lar seg forene med en opptrapping av situasjonen.

Putin skal på sin side ha kalt anklagene om en mulig russisk invasjon for «provoserende spekulasjoner».

Ifølge Elysee-palasset varte samtalen mellom de to lederne halvannen time.

Frankrikes president Emmanuel Macron (t.v.) under et møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tidligere denne uken.

Lørdag kveld kaster Macron seg over telefonen igjen. Da skal han snakke med Biden, den tyske statsministeren Olaf Scholz og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

På ministernivå har det vært samtaler mellom Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og hans amerikanske motpart Antony Blinken. Også de amerikanske og russiske forsvarsministrene snakket sammen lørdag.

Putin skal også ha snakket med det hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko lørdag, skriver The Washington Post.

I en uttalelse fra Kreml heter det at de to allierte snakket om «situasjonen rundt reaksjonen fra USA og Nato på de russiske forslagene om å utarbeide langsiktige folkerettslige sikkerhetsgarantier for Russland».

Lørdag samlet flere tusen demonstranter seg i Kiev.

Samtidig som toppene i verden har vært på telefonen, tok flere tusen mennesker til gatene i den ukrainske hovedstaden Kiev.

Målet med protestene var å vise samhold og protestere mot den mulige eskaleringen av konflikten.

De fremmøtte sang «Ære til Ukraina», skriver The Guardian.

Mange bar på flagg og bannere med budskap om at «ukrainere vil gjøre motstand» og at «inntrengere må dø».

Demonstranter i Kiev, lørdag 12. februar.

Trekker tilbake styrker

Rundt klokken 16 norsk tid lørdag opplyste det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon at de trekker tilbake styrker som har vært utplassert i Ukraina.

Det skal være snakk om 160 medlemmer av Floridas nasjonalgarde, som har vært i Ukraina som november som militære rådgivere. Disse skal nå overføres til et annet europeisk land.

Ifølge Pentagon betyr ikke forflytningen at USAs vilje til å støtte ukrainske styrker er endret.