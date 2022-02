USA har frosset 60 milliarder Taliban-kroner. Bruken av dem overrasker.

Da Taliban kuppet makten i Afghanistan, sto det 7 milliarder dollar på en amerikansk konto. Joe Biden vil ikke gi dem tilbake.

11. feb. 2022 14:49 Sist oppdatert 18 minutter siden

Da Taliban tok tilbake makten i Afghanistan i ekspressfart, falt samtidig også økonomien deres sammen.

Pengene de fikk inn via nødhjelp, stoppet opp. Pengene de hadde på konto i andre land, ble frosset.

Deres lokale pengeenhet ble i tillegg pulverisert i forhold til andre valutaer. Økonomien i Afghanistan har med andre ord fullstendig falt fra hverandre etter at Taliban kuppet makten.

Et håp for Taliban har vært å få tilgang på de pengene den tidligere regjeringen hadde plassert i utenlandske banker. Hele 62 milliarder kroner har siden kuppet stått frosset på en amerikansk konto.

Talibans innsats for å få ut pengene, ser nå ut til å mislykkes.

Deler pengene

USAs president Joe Biden har andre planer for pengene, ifølge en New York Times-artikkel. Halvparten skal nå brukes for å kompensere ofrene fra terrorangrepet 9/11. Resten skal gå til humanitær hjelp som eksempelvis matprogrammer i Afghanistan.

Taliban får altså ikke råderett over pengene.

Mye av pengene kommer fra midler Afghanistan har opparbeidet seg de siste 20 årene. Det er en tid hvor vestlige land har brukt store summer i et forsøk på å etablere demokrati i landet.

Det er likevel et uvanlig valg Biden gjør når han tar kontroll over andre lands penger, ifølge New York Times-artikkelen. Det er en rekke kompliserte juridiske spørsmål som dukker opp i kjølvannet av en slik avgjørelse.

Samtidig møter Biden press på hjemmebane. Ideen om å dele pengene skjer etter at en gruppe etterlatte fra 9/11-terroren gikk til sak mot Taliban sist høst. De mener pengene delvis skal brukes som oppreisning til dem som led tap på terrorangrepet. Dette avgjøres i rettsvesenet i disse dager, og ifølge New York Times’ kilder kommer ikke Biden til å overprøve en uttalelse fra retten i det spørsmålet.

Vanskelig situasjon

Afghanistan har vært i en svært vanskelig økonomisk situasjon etter Taliban tok tilbake makten. FN frykter konsekvensen er hungersnød. Internasjonale hjelpeorganisasjoner melder om at Afghanistan står overfor en humanitær katastrofe.

Nazir Kabiri er landets assisterende finansminister. Han trekkes frem som den egentlige sjefen bak finansministeren plassert fra Taliban-regimet.

– Jeg er økonom. Jeg vet at når 75 prosent av Afghanistans statsbudsjettet kommer fra nødhjelp, vil alt kollapse og det blir en humanitær katastrofe, sa Nazir Kabiri til Washington Post i januar.