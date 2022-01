Syrisk oberst dømt til livstid for tortur og drap. Assad-støttespillere stilles for retten i Europa.

Dommen mot en tidligere syrisk oberst i Tyskland hylles som banebrytende og historisk. - Dommen viktig for alle syrere som har lidd, sier overlevende.

Serda Alshehabi demonstrerte utenfor rettslokalet i Koblenz i februar i fjor, da rettssaken mot Anwar Raslan, en tidligere syrisk etterretningsagenten som er anklaget for forbrytelser mot menneskeheten, startet.

13. jan. 2022 11:12 Sist oppdatert 19 minutter siden

Europeiske domstoler fører et økende antall rettssaker mot folk fra Syrias president Bashar al-Assads regime. Tortur og krigsforbrytelser er noen av anklagene.

Tyskland ligger i tet i dette arbeidet med å rettsforfølge personer anklaget for grove forbrytelser begått under Assads regime.

Hoppet av i 2014

Torsdag ble den tidligere syriske obersten og etterretningsagenten Anwar Raslan dømt til livsvarig fengsel i en domstol i Koblenz for forbrytelser mot menneskeheten.

Raslan, som bor i Tyskland etter å ha hoppet av og søkt asyl i landet i 2014, ble dømt for å ha hatt det overordnede ansvaret for drapet på 27 personer i et fengsel i Damaskus i 2011 og 2012.

– Denne dommen er viktig for alle syrere som har lidd, og som fortsatt lider under Assad-regimets forbrytelser, sier Ruham Hawash, som overlevde tortur i fengselet der Raslan hadde ansvaret.

– Første steg

Men han legger til at dette kun er begynnelsen.

– Vi har en lang vei å gå, men for oss som er rammet, er denne rettssaken og denne dommen det første steget på vei mot frihet, verdighet og rettferdighet, sier Hawash.

Rettssakene i Tyskland kommer som et resultat av at syrere i landet har fortalt om bruk av utstrakt tortur i syriske fengsler. Prosessen har pågått i flere år, og det er snakk om flere saker.

– Dette er virkelig historisk, sier Human Rights Watchs direktør Kenneth Roth på en pressekonferanse i Genève.

I fjor dømte den samme domstolen en annen syrisk offiser, tidligere etterretningsagent Eyad al-Gharib, til fire og et halvt års fengsel. Han ble kjent skyldig i medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. Al-Gharib forlot Syria i 2013 og kom til Tyskland i 2018.

Universell jurisdiksjon

I sine forklaringer til politiet vitnet al-Gharib mot Raslan, og trakk ham inn i over ti hendelser der fanger ble drept.

Saken mot de to er den første mot syrere som anklages for forbrytelser mot menneskeheten begått under den syriske borgerkrigen, og som foregår i henhold til universell jurisdiksjon.

Det er prinsippet om universell jurisdiksjon som gjør disse sakene mulig. Det er et folkerettslig prinsipp om at personer som har begått svært alvorlige forbrytelser, deriblant krigsforbrytelser og folkemord, kan rettsforfølges uavhengig av stedet der ugjerningene ble begått.

Det pågår både etterforskning og rettssaker knyttet til forbrytelser begått under Syrias president Bashar Assads regime.

I flere land gjøres det også forsøk på rettsforfølge personer som ikke befinner seg i det aktuelle landet, også dette med henvisning til reglene om universell jurisdiksjon.

Mange saker i Tyskland

Rettssakene i Tyskland kommer som et resultat av at syrere i landet har fortalt om bruk av utstrakt tortur i syriske fengsler. Prosessen har pågått i flere år, og det er snakk om flere saker:

I mars 2017 ba sju syriske torturofre og en menneskerettighetsgruppe om at tjenestemenn i den syriske hemmelige tjenesten skulle straffeforfølges.

Senere samme år ble nærmere 27.000 bilder tatt av en tidligere syrisk militærfotograf, kjent som Caesar, overlevert tyske domstoler. Bildene dokumenterte tortur og død i regimets fengsler, opplyser Det europeiske senteret for menneskerettigheter, ECCHR.

I november 2017 fulgte 13 syrere opp med nye anklager om tortur i syriske fengsler.

Sju andre syriske menn og kvinner, som hevdet å ha blitt utsatt for eller ha vært vitne til voldtekt og seksuelle overgrep i Assads interneringssentre, henvendte seg i 2020 også til tysk påtalemyndighet, ifølge ECCH.

Syrerne har pekt ut ni høytstående embetsmenn fra Assad-regjeringen og luftvåpenets etterretningstjeneste, deriblant etterretningsoffiseren Jamil Hassan.

En syrisk lege er dessuten anklaget for tortur, drap og forbrytelser mot menneskeheten. Rettssaken mot legen starter i Frankfurt 19. januar.

Saker i Frankrike

Det pågår også en rekke lignende saker i Frankrike: I september 2015 åpnet påtalemyndigheten i Paris en foreløpig etterforskning mot Assads regime for forbrytelser mot menneskeheten på grunn av anklager om bortføring og tortur.

Fransk påtalemyndighet utstedte i 2018 sin første internasjonale arrestordre på tre høyt rangerte syriske offiserer, som er anklaget for forbrytelser mot menneskeheten.

Arrestordren gjaldt sjefen for Syrias nasjonale sikkerhetsbyrå, Ali Mamluk, sjefen for det syriske flyvåpenets etterretningstjeneste Jamil Hassan, og Abdel Salam Mahmoud, som hadde en ledende stilling i flyvåpenets etterretningsavdeling ved flyplassen Mezzeh i Damaskus.

I april 2021 fikk tre frivillige organisasjoner startet etterforskning av de kjemiske angrepene med saringass i 2013 som man mente den syriske regjeringen sto bak.

Etterforskning av denne saken er også innledet i Tyskland.

I desember 2021 ble en fransk-syrisk mann fengslet, mistenkt for å ha skaffet den syriske hæren materiale som kan brukes til å fremstille kjemiske våpen.

Andre land

Også i andre land i Europa er lignende saker åpnet. I 2017 var Sverige det første landet som dømte en tidligere soldat for krigsforbrytelser.

Det har også vært en sak oppe til behandling i Spania, men der ble saken avvist av domstolen.

FNs hovedforsamling opprettet i 2016 en internasjonal, upartisk etterforskningsmekanisme som skal samle bevis for alvorlige overgrep i den syriske konflikten. Bevisene skal kunne brukes i fremtidige rettssaker.

En uke på anke

Anwar Raslan har sagt seg ikke skyldig, og har nå en uke på seg hvis han vil anke den tyske dommen.

Forsvarerne hans har argumentert for at han burde frikjennes. De viste til at han aldri personlig torturerte noen, samt at han hoppet av i 2012.