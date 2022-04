Det endte med at hun ble skutt mens hun lå på bakken, sammen med søsteren og foreldrene sine.

Det endte med at hun ble skutt mens hun lå på bakken, sammen med søsteren og foreldrene sine.

De vet først ikke hvem det er, men hun reiste hit for å komme i sikkerhet.

De vet først ikke hvem det er, men hun reiste hit for å komme i sikkerhet.

I en landsby vest for Kyiv finner innbyggerne en grav. I den ligger én enslig kvinne.

I en landsby vest for Kyiv finner innbyggerne en grav. I den ligger én enslig kvinne.

Hjemme hos mor og far var det tryggeste stedet de kunne tenke seg. Helt til det ikke lenger var det.

29 minutter siden

Fra Butsja renner en liten elv. Den renner bort fra byen med de grusomme historiene, vestover og lenger vekk fra Kyiv og militære mål.

Elven ender i en dam i landsbyen Motyzjyn. Her finnes bare små hus, jorder og litt skog.

Likevel rullet tre kolonner med russiske soldater inn i landsbyen 27. februar.

Flere medier omtalte funnet av ordfører Olga Sukhenko, ektemannen Igor og sønnen Alexander i Motyzjyn tidligere denne måneden.

Shukenko skal ha nektet å samarbeide med de russiske styrkene. Da ble familien henrettet. Det tok to uker før de ble funnet 3. april.

I en felles grav ble ordføreren og hennes familie funnet drept 3. april.

Men dagen etter fant innbyggerne nok en grav i den tørre, nesten sandaktige jorden.

Der lå 41 år gamle Yaroslava Litvinenko.

Det tryggeste stedet i tre generasjoner

Yaroslava bodde i en leilighet i Kyiv og jobbet i en klesbutikk sammen med søsteren Iryna.

I hovedstaden likte Yaroslava, som søsteren kaller «Yasa», å treffe venner. Hun hadde begynt å reise.

Yaroslava Litvinenko hadde begynt å reise mer. Hun reiste ofte hjem for å hjelpe foreldrene.

Men 24. februar traff russiske missiler områdene utenfor Kyiv. Milevis med russiske militære kjøretøy var på vei.

Å bli værende i hovedstaden var ikke trygt nok, tenkte faren til Yaroslava og søsteren Iryna. Han kjørte raskt til Kyiv og hentet dem.

De reiste til det tryggeste stedet de kunne tenke seg.

Til det lille huset familien hadde tatt over etter bestemoren, og der søstrene Yaroslava og Iryna vokste opp.

Da de russiske soldatene kom til landsbyen, skjøt de mennesker som var ute i gatene. Deretter gjemte russerne seg i skogen.

De rettet kanonene ut av byen. Familien tror de pekte i retning av Kyiv, Butsja og Irpin, noen mil unna, forteller Iryna til Aftenposten.

Familien gjemte seg hjemme i huset, mens russiske kjøretøy stadig kjørte opp og ned gaten utenfor.

Etter noen dager gikk ukrainske styrker til motangrep.

– Vi gjemte oss i kjelleren, sier Iryna.

Da de verste kampene tok slutt, våget familien seg opp i huset for å lage mat. Men inn i hagen kom russiske soldater. De skjøt.

Familien la på sprang.

En kule gjennom kroppen

Det oppdaget de russiske soldatene. De fortsatte å skyte.

– Jeg, søsteren min, faren og moren min gjemte oss på bakken. Da hørte jeg moren min rope at «Yasa» var såret. Faren min spurte hvor, men søsteren min svarte ikke, forteller Iryna.

De russiske soldatene løp mot dem. Iryna sier hun ba en bønn. Faren veivet med armene og ropte at de var sivile.

– Kulen traff søsteren min i ryggen. Den kom ut av brystet hennes. Såret var veldig stort. Men hun var fortsatt i live.

Familien overtalte til slutt soldatene til å ta med søsteren for å finne en lege. Yaroslava ble flyttet opp på et armert kjøretøy. Faren satt seg ned ved siden av henne. De kjørte av sted.

19. mars var den siste dagen Iryna så søsteren i live.

Søstrene Yaroslava og Iryna delte også arbeidsplass sammen. De var bestevenner, forteller Iryna.

– Hun forsøkte alltid å hjelpe

Så ble det ble stille i dagevis. Søstrenes 66 år gamle mor gråt mye.

– Jeg ville skrike av smerte, men jeg ville ikke vise følelsene mine fordi jeg var redd for hva som kunne skje med moren min, forteller Iryna.

Først etter mange dager forlot russerne Motyzjyn. En avmagret far og flere andre fanger ble sluppet fri. Han kom tilbake til Iryna og moren. De tre reiste til Kyiv.

Tre dager senere fikk de beskjed om at søsteren var funnet i skogen.

35-år gamle Iryna gravla sin seks år eldre søster Yaroslava den 5. april i hjembyen Motyzjyn.

– Hun har alltid beskyttet og støttet meg. Hun var snill og hadde mange venner. Hun forsøkte alltid å hjelpe.

Yaroslava etterlater seg en 20 år gammel sønn i den ukrainske hovedstaden.

I den lille byen Motyzjyn døde rundt ti personer, så vidt Iryna vet. Noe offiselt tall finnes ikke.

Vil huske søsteren som sin beste venn

Iryna forteller familiens historie på telefon fra en lelighet i Kyiv. Når hun trenger pauser, høres kun en mjauende katt i telefonen.

Søsterens død er en stor tragedie for familien, forteller hun. Hun ber om at krigen skal ta slutt og vil at alle skal forstå hvilken verden Russland forsøker å skape.

– Hvordan vil du huske Yasa?

– Som min beste venn. En jeg alltid kunne stole på, sier Iryna.

– Vi var venner og jeg elsker henne så høyt, og jeg vet ikke hvordan jeg kommer til å ha det uten henne.