Hevder kapteinen er død. Hva vet vi egentlig om senkingen av «Moskva»?

Et av Russlands viktigste krigsskip har sunket. Men omtrent der slutter enigheten mellom russiske og ukrainske kilder.

«Moskva» var russernes flaggskip i Svartehavet. Mye er fortsatt uklart om hvorfor hun sank.

9 minutter siden

Natt til torsdag 14. april hendte det noe om bord «Moskva», som endte med at det russiske krigsskipet til slutt sank. Men hva skjedde egentlig?

Det oppsto en brann, sier Russland.

«Moskva» ble truffet av ukrainske missiler, sier Ukraina.

Det 186 meter lange flaggskipet er ikke lett å gjemme bort. Samtidig lå det 120 kilometer sør for den ukrainske havnebyen Odesa da eksplosjonen fant sted, ifølge Pentagon, noe som gjør det vanskeligere å vite hva som har skjedd.

Døde kapteinen? Hva skjedde med mannskapet?

Her er det vi vet om noen sentrale påstander som har dukket opp i kjølvannet av senkingen:

1. Har «Moskva» sunket?

Dette er det ikke lenger uenighet om.

En av de første til å antyde at skipet sank, var den ukrainske presidentens rådgiver Oleksij Arestovytsj, som skrev på Twitter: «Hvor er ’Moskva’? Hun druknet.»

Det russiske forsvarsdepartementet meldte først at fartøyet var «alvorlig skadet» av en brann i et ammunisjonslager, men at denne var under kontroll, ifølge BBC.

Senere på torsdag uttalte departementet at skipet hadde sunket mens det ble tauet mot land i dårlig vær.

2. Er kapteinen død?

En rådgiver ved Ukrainas innenriksdepartement hevdet fredag at Anton Kuprin, kapteinen på «Moskva», er blant flere døde etter brannen og eksplosjonen.

Den ukrainske rådgiveren, Anton Herasjtsjenko, la til at dette ikke var noe å sørge over.

Det russiske forsvarsdepartementet hevder ifølge nyhetsbyrået TASS at skipets mannskap skal ha blitt evakuert.

3. Overlevde mannskapet?

Russlands versjon så langt er altså at de 510 menneskene om bord har klart seg. Forsvarsdepartementet uttalte at «Skipet har fått alvorlige skader. Mannskapet er evakuert.»

Det siste bestrides av nevnte Herasjtsjenko. Han siterer på sin side en russisk opposisjonspolitiker, som hevder at bare 58 av mannskapet er gjort rede for. Dersom det stemmer, er det naturligvis et helt annet utfall enn det russerne selv har hevdet.

4. Ble skipet truffet av missiler?

Ukraina hevdet tidlig at «Moskva» var truffet av deres Neptune-missiler.

Russlands versjon har altså vært en brann i et ammunisjonslager, som gjorde at skipet sank i hard sjø.

– Vi kan ikke bekrefte uavhengig hva nøyaktig som førte til senkingen av skipet. Men vi kan heller ikke avvise Ukrainas versjon. Det er absolutt troverdig og mulig at de traff med en Neptun-missil eller flere, sa Pentagons pressetalsmann torsdag.