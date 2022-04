Østerrikes statsminister om Putin: Har sin egen krigslogikk

Østerrikes statsminister Karl Nehammer sier Russlands president Vladimir Putin «har sin egen krigslogikk» i Ukraina.

Østerrikes statsminister Karl Nehammer møtte Russlands president Vladimir Putin i Moskva mandag 11. april.

NTB-AP-TT

29 minutter siden

Nehammer besøkte mandag president Vladimir Putin i Moskva som den første europeiske lederen siden krigsutbruddet. Han sier til den amerikanske kanalen NBC at Putin selv tror han vil vinne krigen.

– Vi må møte ham, og vi må konfrontere ham med det vi ser i Ukraina, sier Nehammer.

Før han ankom Moskva, besøkte Nehammer Butsja i Ukraina. I byen utenfor Kyiv har kommet meldinger om at flere hundre sivile er blitt drept, og det er funnet bevis på krigsforbrytelser begått av russiske styrker.

Nehammer sier i NBC at han konfronterte Putin med det han hadde sett i Butsja og at «det ikke var en vennlig samtale». Putin skal ha gått med på å samarbeide om en internasjonal etterforskning, men han sa at han ikke stolte på Vesten, sier Nehammer.